По результатам 2021 года Украина заняла 122 место в Индексе восприятия коррупции с показателем в 32 балла из 100 возможных, что на один балл меньше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба Transparency International Ukraine.

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«Это снижение в пределах погрешности свидетельствует о периоде застоя. Власть затягивает исполнение многих важных антикоррупционных обещаний», — объясняет исполнительный директор Андрей Боровик.

Отмечается, что такое же количество баллов получило африканское государство Эсватини (Свазиленд). На один балл нас опережают Замбия, Непал, Египет, Филиппины и Алжир — все они получают по 33 балла.

Среди соседей Украина снова обогнала Россию — 29 баллов и 136 место.

Кроме того, снизились баллы Венгрии — 43 балла (-1 балл, 73 место) и Беларуси. Последняя потеряла 6 баллов и с 41 баллом занимает 82 место.

Свои показатели не изменила Польша и осталась лидером среди наших соседей — 56 баллов и 42 место. А вот улучшить за год свои баллы удалось Словакии, Румынии и Молдове.

Лидерами рейтинга стали сразу три страны с 88 баллами — Дания, Новая Зеландия и Финляндия. Аутсайдерами Индекса остаются Сомали, Сирия и Южный Судан.

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Что такое индекс восприятия коррупции

Индекс восприятия коррупции (ОРИ) — показатель, который Transparency International рассчитывает с 1995 года на основании 13 исследований авторитетных международных организаций и исследовательских центров. Для определения оценки Украины использовано 9 источников. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.

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Ключевым показателем индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальное (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества.

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