Антироссийские санкции подрывают доверие к американскому доллару и могут серьезно навредить его статусу основной резервной валюты, предупредил профессор Технического университета Дортмунда Хенрик Мюллер в интервью Spiegel. Заморозка российских золотовалютных резервов закономерно вызывает опасения, что в любой момент Вашингтон может конфисковать и активы других стран, пояснил он.

Снижает ценностью доллара и высокая инфляция (рост цен в США достиг 8%), добавил экономист. Кроме того, ситуация вокруг Украины быстро меняет расклад сил на финансовом рынке: на смену глобальным институтам приходят новые блоки из суверенных стран с фрагментированными финансовыми рынками. И эти изменения также могут пошатнуть позиции американской валюты.

Текущие события могут ускорить отказ от доллара, но хоронить его все же преждевременно, считает частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров. Доля американской валюты в международных расчетах сокращается, но крайне медленно, напоминает он. Если в 2000 году она составляла порядка 90%, то сейчас — 80%. Все большее значение приобретают евро и китайский юань.

Возникшие из-за санкций проблемы в расчетах с Россией активизируют поиск новых путей. Так, Саудовская Аравия ведет переговоры с Индией о том, чтобы проводить расчеты в национальных валютах. Китай и РФ традиционно взаимодействует с помощью рублей и юаней, и недавно КНР заявила, что готова оплачивать российские поставки нефти и газа в своей валюте.

Учитывая, что Китай занимает второе место в мире по размеру экономики, а поставки продукции из РФ только растут, это может подкосить позиции доллара в мировой торговле. Но о том, что в ближайшее время вместо доллара более активно будут использоваться другие валюты, речь все же не идет. Расчеты в долларах по-прежнему будут превалировать, — сказал аналитик «Ридусу».

По его словам, мир может отказаться от доллара, но никто не знает, сколько времени на это потребуется. Пока что вся мировая экономика

основана на долларе, и его замена на другую валюту станет серьезным потрясением для глобальной финансовой и экономической системы.

Вероятнее всего, вместо доллара сможет использоваться евро и юань (а доллар останется в списке резервных валют, хотя его доля в расчетах снизится). Но это перспектива многих лет, — заключил эксперт.

Источник