Согласно отчету Crypto.com, около 60% продавцов высказались за то, чтобы принимать криптоплатежи в течение года, и 75% клиентов думают также.

В феврале 2022 года платформа Crypto.com совместно с Worldpay опубликовали новый отчет, посвященный внедрению криптовалют в платежное пространство. В отчете рассматриваются несколько ключевых аспектов крипторынка, включая проценты, платежные инструменты и рост популярности криптовалюты как платежного средства.

Около 110 000 пользователей Crypto.com и около 1,5 млн продавцов из базы Worldpay от FIS (компания, которая в 2019 году приобрела Worldpay) приняли участие в опросах, на основании которых был составлен этот отчет. Опросы проводились в 4 квартале 2021 года. Большинство участников опроса — люди в возрасте до 40 лет, а продавцы в основном работают в сфере цифровых медиа и игр.

Опрос наглядно показал, как вырос интерес к криптовалютам со стороны продавцов. Примерно 60% продавцов хотят добавить криптовалюту в качестве платежного средства в течение следующего года, и 75% потребителей заинтересованы в такой опции. Наиболее предпочтительными криптовалютами для осуществления платежей являются биткойн, Ethereum и USDC.

Интересно, что продавцов больше всего интересует электронная коммерция, а покупатели интерес к онлайн шопингу и традиционным покупкам в равной степени (об этом сообщили более 70% респондентов).

На данный момент только 4% продавцов принимают криптовалюты в качестве оплаты. Высокий спрос на эту форму оплаты может стимулировать изменения. В какой-то степени это уже произошло, когда сервис электронной коммерции Shopify позволил продавцам торговать NFT непосредственно на своей платформе.

Внедрение криптоплатежей в ближайшем будущем

Статистика, приведенная в отчете, свидетельствует быстром распространении криптовалют. Для потребителей криптоплатежи – это затраты на конвертацию криптовалют в фиат, в то время как для продавцов это более низкие комиссии за транзакции и более низкие затраты на споры. И об этих преимуществах говорят уже давно, но только в последние годы наметился некоторый прогресс в индустрии криптовалют. Супербоул и институциональные инвестиции сыграли большую роль в расширении крипторынка и внедрении криптовалют.

Интерес к цифровым активам распространился и на действующие компании. Visa, например, планирует запустить консультационную службу по криптовалютам, чтобы идти в ногу с растущим внедрением цифровых валют.

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