Юрист и общественник Илья Ремесло в очередном выпуске программы Дмитрия Пучкова «Разведопрос» разгромил оправдания команды блогера Алексея Навального о «сборе пожертвований», а также поделился юридическими особенностями нового уголовного дела против блогера.

Он также напомнил, что многие детали из его расследований легли в основу это дела, – именно этому и посвящен выпуск.

«Инсайды о новом уголовном деле против Навального и доказательства его причастности к хищению донатов (ссылки под роликом). Много деталей об уголовном деле, в котором я являюсь заявителем, основные факты из расследований легли в основу уголовного дела. Также делаем разбор оправданий команды Навального», — написал юрист в своем телеграм-канале.