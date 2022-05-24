Ермалавичюс Юозас Юозович

На протяжении XX столетия под воздействием научного прогресса жизнь человечества изменялась коренным образом. Концентрация материального производства переросла в его интеграцию во всемирном масштабе. Глобализация производства повлекла за собой соответствующую монополизацию капитала от картелей, трестов, синдикатов к гигантским сверхмонополиям – транснациональным корпорациям. Последние стали преобладающими и господствующими в мировой капиталистической системе. В погоне за максимальной прибылью они отрывались от материального производства и погружались в финансовую спекуляцию на всемирном рынке. Вследствие спекуляции капиталом к концу XX века в транснационально-монополистической системе капитализма стал господствовать фиктивный финансовый капитал или псевдокапитал. Соответственно усугубился общий кризис капитализма.

Весь XX век прошел под нарастающим обострением общего кризиса капитализма. Первый этап обострения всеохватывающего кризиса империализма наблюдался в начале прошлого столетия и достиг своей кульминации в первой мировой войне. Выход из этого обострения кризиса мировой капиталистической системы произошел через победу Великой Октябрьской социалистической революции в России в 1917 году и её преобразующее воздействие на весь мировой исторический процесс. Великий Октябрь возглавил историческую эпоху новейшего времени, содержанием которой стал революционный переход человечества от капитализма к социализму.

Второй этап нарастающего обострения общего кризиса капитализма разразился в 1930-е годы. Он отличался разгулом фашистской реакции империализма на международной арене. Апогеем этого накала мирового кризиса стала вторая мировая война, погубившая десятки миллионов человеческих жизней. Выход из столь кровопролитной трагедии открыла победа Советского Союза в Великой Отечественной войне над фашистской Германией в 1945 году. Великая Победа советского народа повлекла за собой социалистические революции в ряде стран Центральной и Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, вследствие которых образовалась мировая социалистическая система. Заодно последовали количественный и качественный рост международного рабочего класса, развал колониальной системы империализма под натиском национально-освободительных революций в большинстве порабощенных стран Азии и Африки, развертывание международных демократических движений в борьбе за мир, демократию, исторический прогресс. В итоге революционного выхода мирового сообщества народов из второго обострения общего кризиса капитализма на планете образовалось равновесие между мировыми общественными системами капитализма и социализма. На этой основе сложилась относительная стабильность мирового общественного развития, стали действовать соответствующие геоэкономическая и геополитическая системы земной цивилизации.

Третий этап радикального обострения общего кризиса капитализма разразился в 1970-е годы в его мировой цитадели – США – и быстро охватил все страны планеты. Последний накал этого кризиса отличается существенными особенностями, которые обещают на будущее глобальный масштаб крушения частнособственнического уклада жизни классового антагонистического общества и всемирный размах революционного преобразования общественного бытия человечества на социалистических началах в закономерном соответствии с объективной исторической необходимостью на коммунистических принципах коллективизма и гуманизма.

Первые два этапа обострения общего кризиса капитализма стимулировались воздействием очередных достижений научного прогресса на развитие производительных сил буржуазного общества. Третий этап вызван, главным образом, мировой научно-технической революцией, которая открыла во второй половине XX века возможности для подъема производительных сил человечества на качественно новый уровень развития. Но столкнулась с оковами капитализма, отставанием частнособственнических производственных отношений в международном масштабе. Поэтому производительный потенциал научно-технической революции используется народами не в полном объеме из-за ограниченности конструктивных возможностей капитализма. А мировая экономика не может дальше стихийно развиваться в рамках капиталистической системы производственных отношений, она нуждается в научно обоснованном управлении.

Два первых подъема обострения всеохватывающего кризиса монополистического капитализма достигали своей кульминации в губительных мировых войнах. Новейший территориальный передел земного шара и перекройка государственных границ не может обрести форму «горячей» войны, так как она чревата перерастанием в ядерную катастрофу глобального объема и уничтожением человечества в ней.

Первые две вспышки обострения общего кризиса капитализма коснулись в различной степени развитых капиталистических стран. На третьем этапе мировой кризис охватил все страны, как капиталистические, так и социалистические, оказывая отрицательное воздействие на всю мировую экономическую систему, общественное жизнеустройство человечества, его образ жизни и духовную культуру. Полностью исчерпав в процессе мировой научно-технической революции свой конструктивный потенциал, капитализм превратился в сугубо разрушительную силу, дестабилизирующую общественное бытие человечества в глобальном масштабе.

На нынешнем этапе обострения общего кризиса мировой капиталистической системы существенный накал получили общемировые проблемы исторического движения человечества. Такие, как антропогенные перегрузки биосферы планеты, ограниченность сырьевых и энергетических ресурсов на земных просторах, дестабилизация естественной природной среды во всемирном объеме, массовый голод населения на огромных территориях, эпидемии инфекционных заболеваний значительных масштабов, нищета жизни у подавляющего большинства людей на земном шаре и другие. Общий кризис капитализма стал принимать вселенский объем.

Следовательно, во второй половине XX столетия общий кризис мировой капиталистической системы перешел обычные рамки своего проявления, так как капитализм, искусственно поддерживаемый империалистической буржуазией, охвачен тотальным паразитированием, загниванием, саморазрушением. Это оборачивается нагнетанием и дестабилизацией международной обстановки, обострением экономических и политических противоречий на мировой арене,

социальной и духовной деградацией буржуазного общества на всех континентах. В итоге образовался всемирный комплекс экологического, сырьевого, энергетического, экономического, финансового кризисов глобального характера.

Главные особенности третьего радикального обострения общего кризиса капитализма объективно обусловлены в основном коренными сдвигами в общественном производстве, происшедшими во второй половине XX века под воздействием мировой научно-технической революции, которая обеспечила качественное преобразование материально-производственного фундамента жизни человечества на основе постепенного превращения науки в непосредственную производительную силу общества. Вследствие этого обстоятельства существенно обогатился всемирный научный потенциал, гарантирующий подъем совокупных производительных сил человечества на совершенно новый уровень развития. Непосредственное соединение науки с материальным производством привело к образованию наукоемкого вида производства, значительно опережающего производительные возможности агарного и индустриального производства.

Комплексная механизация и автоматизация материального производства, создание и внедрение в него электронной техники, открытие и использование новых видов энергии, создание и применение искусственных конструкционных материалов, образование международных систем коммуникации и связи, создание общемировой сети информации, проникновение человека в космос и другие направления мировой научно-технической революции способствуют гигантскому росту материальных и духовных возможностей человечества, достижению им качественного скачка в развитии своих производительных сил. Наука обеспечивает беспредельные возможности для материального производства вплоть до достаточного удовлетворения человеческих потребностей всего населения планеты.

Совершая невиданный во всемирной истории научный скачок, материально- производственная основа жизни человечества закономерно потребовала коренного преобразования всей системы общественных отношений населения планеты. Но ни одна страна не справилась с решением этой назревшей исторической задачи. В итоге разразилось очередное обострение глубинного кризиса капиталистической системы общественного жизнеустройства народов. Не сумев своевременно приспособиться к новым объективных требованиям материально-производственного фундамента земной цивилизации, все народы мира охвачены резким обострением катастрофического кризиса империализма.

Нынешний накал общего кризиса капиталистического жизнеустройства народов отличается в особенности тем, что в процессе мировой научно-технической революции капиталистический способ общественного производства полностью исчерпал все свои конструктивные возможности и вступил в историческую полосу прекращения своего существования. Он оказался не способным к овладению в должной мере производительными достижениями научно-технической революции. Поэтому саморазрушение капитализма стало более ускоренным и масштабным, глубоким и необратимым. Вслед за этим закономерно последовали деградация и распад всех областей жизни буржуазного общества.

Под воздействием внутренних и внешних разрушительных тенденций мировой монополистический капитализм охвачен всеобщей агонией. Она проявляется в имперских амбициях транснациональной финансовой олигархии на мировое господство, усилении её фашистских происков на международной арене. В опасных выпадах глобальной агрессии империалистической реакции против исторического прогресса человечества. В жёстких столкновениях несовместимых интересов крупнейших сверхмонополий, необычайно обостряющих межимпериалистические противоречия. В угнетении и эксплуатации транснациональными корпорациями большинства населения земного шара. В попытках тотального реванша империализма против достижений исторического прогресса на всех материках. Наблюдаются и другие потуги агонизирующего империализма.

Мировая научно-техническая революция обеспечила решающие предпосылки для качественно нового способа материального производства, способного к удовлетворению человеческих потребностей всего населения планеты. Но осуществление этих возможностей исторического прогресса сталкивается с различными препятствиями империализма. Не случайно последнее обострение общего кризиса капитализма характеризуется невиданными ранее проявлениями гибели этого эксплуататорского общественного строя в глобальном объеме, перспективой революционного обновления человечества на коллективистских и гуманистических принципах коммунизма во всемирном масштабе.

Охватив все страны мира, ускорив распад частнособственнического общественного жизнеустройства человечества, обострив общемировые проблемы и противоречия, увеличив угрозу вселенской катастрофы, новейший накал общего кризиса капитализма перерос в 1970-е годы во всеобщий мировой кризис, какого раньше не знала всемирная история. Мировое сообщество народов оказалось в экстремальной ситуации, предполагающей с целью сохранения жизнеспособности человечества его дальнейшее движение по революционному пути выхода из невиданного ранее глобального кризиса к грядущему этапу социалистических революций в большинстве стран мира.

Мировая научно-техническая революция вывела человечество к качественно новому уровню развития материального производства, к высшей ступени исторического прогресса общества. Поэтому старые общественные отношения эксплуататорского и антагонистического характера охвачены всеобщим мировым кризисом и обречены на неизбежную гибель. Тем более что глобальный кризис существенно отличается своей масштабностью и разрушительностью от предшествовавшего общего кризиса капитализма. Всемирный кризис охватывает все области жизни общества и все слои населения, способствует максимальному обострению всех общественных противоречий, содействует образованию общенациональных катастроф и революционных ситуаций, ведёт к гражданским войнам и социальным революциям на всех континентах. Глобальный кризис угрожает перерастанием во вселенскую катастрофу и уничтожением земной цивилизации.

Образование всеобщего мирового кризиса отмечено активизацией политической реакции империализма, которая рассчитывает на выход из этого глобального катастрофического перелома контрреволюционным путем уничтожения социализма и реставрации капиталистического общественного строя в планетарном масштабе. С целью разграбления общественного богатства народов мира и овладения природными ресурсами планеты фашиствующие силы империализма развернули в 1980-е годы глобальную агрессию против всех направлений исторического прогресса человечества. Главным объектом этой агрессии империализма стал Советский Союз, а в дальнейшем – Россия.

Разрушение Советского Союза и подрыв при этом мировой социалистической системы не может не коснуться ведущих тенденций мирового общественного развития. Расчленение Советской страны оказывает разрушительное воздействие на весь мировой исторический процесс, общественное жизнеустройство человечества. В первую очередь, разрушение СССР вызвало максимальное обострение всеобщего мирового кризиса, накалившего общемировые противоречия и проблема до угрозы уничтожения земной цивилизации. Разобщение СССР не может не способствовать полной дестабилизации международных отношений, расстройству мировых экономической и политической систем, значительному обострению всех нерешенных общемировых проблем и противоречий. Все эти обстоятельства привели к подрыву баланса общественных сил на международной арене, нарушению равновесия в мировом общественном развитии, возникновению полномасштабного территориального передела земного шара, существенному увеличению угрозы глобальной катастрофы на планете.

За расчленением СССР непосредственно последовали глобальная дестабилизация мирового общественного развития, распад исторически сложившихся геоэкономической и геополитической систем всемирного пространства, ускорение крушения частнособственнического общественного жизнеустройства человечества. Это увлекло империалистическую реакцию в безвыходную ситуацию мирового исторического процесса, которой она не может овладеть, поэтому обречена на неизбежную гибель.

Подрыв мировой социалистической системы не только не приостановил разложения капиталистического лагеря, но и стимулировал ускорение распада последнего. Господствующий на планете монополистический финансовый капитал оторвался в конце XX века от материального производства и стал обеспечивать своё воспроизводство путем различных махинаций на всемирном рынке. Фиктивное функционирование финансового капитала вне материального производства нанесло губительный удар по капиталистическому производству, катастрофически снизив темпы роста производства и сократив прибыль от производства почти до нуля.

Охваченный спекулятивной стихией, транснациональный финансовый капитал способствует экономическому вырождению всего мирового монополистического капитала, который полностью лишился реальной прибыли от материального производства, превратился в фиктивный, иллюзорный, виртуальный капитал. Он не способен отвечать на необходимые потребности дальнейшего развития материального производства, значительно усложнившегося из-за превращения науки в непосредственную производительную силу общества. Вследствие этих трансформаций транснациональный монополистический капитал охвачен всеобщей агонией.

Качественное изменение материально-производственного фундамента жизни человечества под воздействием мировой научно-технической революции обернулось тем, что старые формы организации общественной жизнедеятельности народов стали переходить в свою противоположность, ускоряя крушение частнособственнического жизнеустройства международного сообщества. Провокацией глобальной дестабилизации международного положения империалистическая буржуазия перешагнула критическую грань допустимого на историческом пути человечества, расстроила всемирную систему функционирования земной цивилизации. А за гранью разумного вся её агрессивная грабительская политика оборачивается губительными для неё самой последствиями.

В переломных условиях глобальной дестабилизации мирового исторического процесса всеобщий мировой кризис проявляется, главным образом, в субъективном противодействии господствующих политических сил ведущих стран планеты объективным законом развития общества. Этот всеохватывающий всемирный кризис способствует максимальному обострению всех общественных противоречий вплоть до возникновения общенациональных катастроф во многих странах. Он содействует созреванию революционных ситуаций в огромных регионах земного шара, ведет к гражданским войнам и социальным революциям в большинстве стран планеты.

Под воздействием всеобщего мирового кризиса происходит социальное вырождение буржуазного общества. Отказ транснациональных сверхмонополий от должного овладения производительными достижениями мировой научно-технической революции влечет за собой разрушительные последствия, как их отрыв от материального производства, так и отрицательное отношение населения к общественному производству. Экономический кризис способствует нарастанию и усилению хищнического потребительства буржуазного общества. Во всемирном масштабе усиливается тенденция грабительского обогащения верхушки империалистической буржуазии за счет абсолютного обнищания подавляющего большинства человечества. Мир раскололся на богатеющий «золотой миллиард» и остальные более пяти миллиардов нищенствующего населения, включая «голодающий миллиард».

Значительное увеличение имущественных контрастов между богатством и бедностью в экономическом развитии буржуазного общества соответственно сказывается на социальную сферу его существования. Углубляется и усугубляется отчуждение человека от общества, усиливаются антисоциальные тенденции в их взаимоотношениях, нарастает социальное одичание людей, развиваются их эгоизм и враждебность к обществу. В итоге разразился кризис человеческой личности.

Десоциализация буржуазного общества оказывает разрушительное воздействие на его нравственное поведение: разразился мировой кризис человеческой морали, проявляется нравственное озверение людей, развиваются их индивидуализм и вседозволенность, нормой становится безответственность за судьбу человечества. Безнравственное манипулирование политическими и идеологическими службами империалистической буржуазии общественным сознанием населения обернулось извращением ценностной ориентации людей, их умственной шизофринизацией, отказом от адекватного восприятия общественной действительности и окружающего мира. В итоге разразился мировой цивилизационный кризис, деформирующий культуру человечества. Столь губительные тенденции социального вырождения буржуазного общества охватили все сферы его жизнедеятельности и стали развиваться к прекращению его существования.

Охваченный всеобщей агонией, транснациональный монополистический капитал прибег к наращиванию своей военной агрессии на международных просторах, стал балансировать на грани мировой войны. На стыке XX и XXI веков ультрареакционные силы крупнейших сверхмонополий развернули вооруженный виток глобальной агрессии против человечества. Но империалистическая политика агрессии и войны чревата перерастанием в глобальную катастрофу. Поэтому человечество оказалось перед контрастной дилеммой жизни или смерти. К тому же своей глобальной агрессией, нацеленной на разграбление всех природных ресурсов Земли, империалистическая реакция загнала себя в гибельное положение, охвачена предсмертными судорогами.

Будучи главным объектом империалистической агрессии, Россия оказалась в общенациональной катастрофе. Транснациональный финансовый капитал подталкивает богатейшую на планете страну к уничтожению с целью полного разграбления её колоссального национального достояния. Этому чудовищному преступлению содействуют компрадорская олигархия России, её государственная бюрократия, потакающая ей мелкособственническая обывательщина. Спасти Россию от гибели может только победа русского трудового народа в союзе со всеми другими народами страны в новой социалистической революции, дополняющей и обогащающей исторические свершения Великого Октября. В развитии к социализму более высокого уровня, чем было построено и функционировало в XX столетии.

Единственная альтернатива уничтожению человечества во вселенской катастрофе состоит в революционном преобразовании жизни общества на социалистических началах в большинстве стран планеты. Именно в этой альтернативе заключается реальный и перспективный путь выхода международного сообщества из всемирного кризиса к строительству постклассового социалистического общества социальной свободы, справедливости, равенства. Тем более что мировая научно-техническая революция открыла производительные возможности и обеспечила материальные предпосылки для достаточного удовлетворения человеческих потребностей всего населения земного шара.

Успешный выход народов планеты из глобального кризиса предполагает научный подход к жизни общества, обеспечивающий соблюдение и использование объективных законов общественного развития в стратегических целях исторического прогресса. Главной задачей при этом является качественное совершенствование материального производства на основе производительных достижений мировой научно-технической революции. Это нацелено на устранение причин всеобщего мирового кризиса и удовлетворение возросших потребностей исторического прогресса. Для этого необходимо полное преодоление частнособственнической системы производственных отношений, ставшей разрушителем общественного производства во всём мире в целом, и утверждение социалистической системы производственных отношений на основе общественной собственности на средства производства, отвечающих запросам дальнейшего развития производительных сил человечества. В решении этой назревшей всемирно-исторической задачи состоит основное содержание грядущих социалистических революций первоначально в большинстве, а в дальнейшем и в остальных странах земного шара. В революционном обновлении человечества всегда были и продолжают оставаться его жизнеспособность, преодоление им кризисов, переломов, катастроф.

Юозас Ермалавичюс, доктор исторических наук, профессор.

Источник