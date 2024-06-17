Отсутствие доступа к образованию у миллионов детей по всему миру приводит к социальным издержкам и экономическим потерям в размере $10 трлн ежегодно. Такие данные приводит в своем докладе «Цена бездействия» Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

«$10 трлн в год — такова глобальная стоимость отсутствия образования и отсева из школ, которая поражает воображение. В дополнение к финансовым соображениям существуют значительные социальные последствия. Этот доклад ЮНЕСКО содержит четкое послание: образование является стратегической инвестицией — одной из лучших инвестиций для отдельных людей, экономики и общества в целом. Я призываю наши государства-члены обеспечить, чтобы это всеобщее право как можно скорее стало реальностью для каждого человека», — заявила гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле.

В документе отмечается, что сейчас примерно 250 млн несовершеннолетних по всему миру не имеют доступа к образованию, 70% детей в возрасте 10 лет в странах с низкими и средними доходами не могут прочитать простые тексты. Авторы доклада считают, что если обеспечить доступ к образованию даже для 10% тех детей, которые сейчас не учатся, то это позволит увеличить ежегодный рост ВВП на 1-2 процентных пункта.

В ЮНЕСКО предлагают 10 рекомендаций для достижения цели качественного образования для всех. Первая из них заключается в том, что правительства должны гарантировать бесплатное, финансируемое государством школьное образование для каждой девочки и каждого мальчика в течение как минимум 12 лет. Другие предписывают обеспечить «безопасную и инклюзивную среду» для получения знаний, проведение занятий в небольших классах только с квалифицированными и мотивированными учителями. Кроме того, ЮНЕСКО призывает власти «разъяснять местным сообществам и семьям важность прохождения девочками и мальчиками полного цикла образования», а также привлекать родителей к участию в школьных мероприятиях и управлении школой.

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