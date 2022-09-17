



Мировая экономика становится все более децентрализованной.

Согласно новому анализу Morgan Stanley Research, появляется гораздо менее глобальная и менее взаимосвязанная модель, которая больше ориентирована на торговлю между региональными игроками и союзниками и характеризуется переходом от нескольких глобальных экономических держав к множеству политических и экономических центров.

И хотя для проявления полного эффекта этой «слоубализации» потребуются годы, процесс идет полным ходом. Выиграют такие страны, как Мексика, Индия, Вьетнам и Турция, а также несколько ключевых секторов экономики, включая оборону и кибербезопасность.

Вот почему:

Мексика: близость к США, низкая стоимость рабочей силы и соглашения о свободной торговле с США и ЕС.

Вьетнам: низкая стоимость рабочей силы, двустороннее торговое соглашение с США и соглашение о свободной торговле с ЕС; меньшая доступность рабочей силы и расстояние до США являются проблемами

Индия: большая рабочая сила, низкая стоимость рабочей силы и относительно близость к центру ЕС; отсутствие соглашения о свободной торговле и удаленность от США являются проблемами

Турция: близость к ЕС, стоимость рабочей силы ниже среднего и соглашение о свободной торговле с блоком

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