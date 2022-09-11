Власти Японии рассматривают возможность смягчения ограничений на въезд в страну, заявил заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара 11 сентября.

В частности может быть отменен суточный лимит на число въезжающих, установленный сейчас на уровне 50 тыс. человек, снято ограничение на самостоятельный туризм вне рамок пакетных туров, а также ослаблен визовый режим.

«Слабая иена повышает привлекательность Японии для въездного туризма», — приводит слова японского премьера ТАСС.

Когда произойдет смягчение режима на въезд, он не сказал, но отметил, что «это должно быть сделано в ближайшем будущем», добавив, что многие туристы хотели бы посетить Японию уже «этой осенью и зимой».

Япония уже ослабила ряд ограничений на въезд с 7 сентября. Трижды вакцинированным признанными в стране вакцинами не нужно сдавать тест на коронавирус перед вылетом. Кроме того, суточный лимит на число въезжающих в страну людей был увеличен с 20 тыс. до 50 тыс., также допускаются индивидуальные туристы без обязательного сопровождения гида, купившие пакетный тур у турагентств. Самостоятельные поездки, для которых турист сам покупает себе билеты и бронирует гостиницу, пока под запретом.