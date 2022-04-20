Общий объем безналичного обращения банковских карт в Туркменистане с января по февраль текущего года составил 1 миллиард 714 миллионов 469 тысяч 870 манатов. По данным Управления автоматизацией банковского дела Центробанка, общий объем безналичных платежей через терминалы за указанный период составил 1 миллиард 595 миллионов 388 тысяч 497 манатов.

Согласно статистике ЦБ страны, сумма платежей в период январь-февраль через систему «Электронная коммерция» составила 78 миллионов 864 тысяч 836 манатов, а через систему «Мобильный банк» – 1 миллион 479 тысяч 83 маната.

Также, общая сумма безналичных платежей через банкоматы составила 33 миллиона 940 тысяч 211 манатов, через систему «Интернет-банк» – 175 тысяч 928 маната.

Кроме того, по данным банка, через систему «Халкбанк терминал» было проведено 4 миллиона 621 тысяча 315 манатов безналичных платежей.

Как известно, в начале декабря минувшего года в ходе заседания правительства в режиме онлайн была принята Национальная программа по снижению сложившихся в мировой экономике сложных обстоятельств на экономику страны и устойчивому развитию национальной экономики на 2022 год, а также План мероприятий по осуществлению данной программы.

В соответствии с программой, Центробанку страны и уполномоченным кредитным учреждениям разрешено отсрочить до 1 января 2023 года сроки оплаты невозвращённых по состоянию на 1 января 2022 года остатков министерств, отраслевых ведомств и хякимликов по выделенным кредитным средствам, а также рассчитанных в прошлый период неоплаченных процентных ставок.