В этом году компания «Яндекс» может частично приостановить инвестиции в России. Причина тому — сложившаяся геополитическая напряжённость и введённые Западом антироссийские санкции.

Информация об этом, как пишет Журнал «Компания», присутствует в годовом отчете головной компании IT-гиганта Yandex N.V.

Как стало известно, приостановлены были не только инвестиции внутри РФ, но и за рубежом. По словам экспертов, экономический спад в России, в том числе вызванный падением курса рубля на арене валют и антироссийскими санкциями, отражается на финансовой деятельности и зарегистрированной в Нидерландах компании.

Кроме того, в «Яндекс» не исключают и возникновения негативных последствий для рекламного бизнеса

по причине ухода с российского рынка ряда международных компаний. Остановка судоходных перевозок, в свою очередь, отрицательно влияет на ассортимент товаров в сервисе электронной коммерции.

В пресс-службе компании журналистам РБК сообщили о том, что речь идет о приостановке инвестиций в новые и экспериментальные сервисы. Ключевые направления (поиск, транспорт, электронная коммерция и стриминг) останутся открытыми для инвесторов. Публичные компании, по словам представителей пресс-службы, всегда предупреждают своих акционеров обо всех возможных рисках, даже гипотетических.

Напомним, на прошлой неделе пост генерального директора компании «Яндекс» в России занял Артем Савиновский. Ранее он возглавлял направление медиасервисов в той же корпорации. Новую должность он будет совмещать с выполнением обязанностей руководителя отдела медиасервисов.

Что касается ранее появившихся в СМИ сообщений о запрете продажи сервисов, то эту информацию в «Яндекс» опровергли. Компания также отозвала прогноз на текущий год, сославшись на невозможность предвидеть будущее в столь сложных условиях.