Фракция «Единой России» в Московской городской Думе инициировала внесение поправок в регламент, которые скорректируют порядок выступлений депутатов на заседаниях и процесс рассмотрения городских законопроектов

Изменения предложил депутат от ЕР Александр Семенников. Депутатам МГД предлагается запретить выступать по мотивам голосования и порядку его ведения до самого голосования. Мотивы голосования более не будут считаться одной из основных частей обсуждения проектов нормативных актов, т.е. во время основного обсуждения депутаты не смогут агитировать за или против голосования по законопроекту и высказывать свои личные соображения по поводу своего решения голосовать или не голосовать за него. Время выступления депутатов на заседании также будет сокращено. На вопросы докладчику по рассматриваемым законопроектам будет отводиться не 20, а 10 минут, а на выступления в прениях останется 40 минут вместо нынешнего часа. Дебаты по порядку ведения вообще, согласно новым изменениям, будут отменены.

Обновление коснётся и очерёдности выступлений депутатов. Прежде парламентарии поднимались на трибуну согласно той очереди, по которой они предварительно записывались на выступления. Именно такой порядок практически всегда утверждается председателем думы.

Отныне приоритетное право на выступления будут иметь руководители постоянных депутатских групп, фракций городского парламента. Полномочия председателя МГД будут расширены. Он сможет прерывать выступление депутата в том случае, если сочтёт, что народный избранник отклоняется от темы заседания. Должность председателя в текущем созыве занимает представитель «Единой России» Алексей Шапошников. В пояснительной записке к предложенным поправкам Семенников пишет, что эти меры нужны для повышения эффективности работы парламента и более упорядоченного, предметного рассмотрения законопроектов.

Противники поправок называют их наступлением на свободы депутатов. Член «Яблока» Сергей Митрохин выразил мнение, что таким образом правящая партия пытается ограничить критику со стороны оппозиции. Депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов замечает, что по новому регламенту по ведению заседания де-факто не смогут высказываться внефракционные члены МГД, поскольку эта возможность остаётся лишь у глав фракций. Однако сторонники поправок напоминают, что некоторые парламентарии используют дебаты по ведению для обсуждения не относящихся к теме заседания вопросов или своих декларативных политических высказываний. Это недопустимо затягивает время пленарных заседаний и препятствует нормальному рассмотрению конкретных вопросов. Так, заседание по принятию городского бюджета в 2019 году длилось более 9 часов, в 2020-м – свыше 11. Поправки призваны исключить подобные эксцессы. Для прочих тем, по словам главы комиссии по регламенту Семенникова, у депутатов всегда остаётся раздел «Разное», который ставится в конец пленарных заседаний думы.