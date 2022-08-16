Приёмная кампания в вузы России продлится до 25 июля. Абитуриенты могут подать документы одновременно в пять образовательных учреждений и выбрать от 2 до 10 направлений в каждом из них.

О том, как определиться с профессией, какой выбрать университет и что нужно для поступления, нашей редакции рассказала Вероника Шаповаленко, директор Волгодонского представительства Московского Университета «Синергия».

Как определиться с профессией

Проблема профессионального самоопределения по-прежнему актуальна для многих молодых людей. Это отражается на результатах приёмной кампании. Вузы России предлагают абитуриентам большой спектр образовательных программ. В Университете «Синергия» их более 500 по 29 направлениям: от юриспруденции до робототехники. Каждая программа согласована с профильными работодателями, чтобы студенты получали востребованные на рынке труда знания и компетенции.

Тем, кто ещё не определился с будущей профессией, директор Волгодонского представительства Университета «Синергия» рекомендует вспомнить, какие виды деятельности вам нравятся и доставляют удовольствие. Добиться успеха легче в том деле, которое представляет для нас ценность. Также можно изучить, какие специалисты востребованы в отраслях с приоритетным национальным значением. К ним относятся: интернет-технологии, роботизированные системы и искусственный интеллект, маркетинг, медицина, образование и другие.

Особое внимание стоит обратить на колледж. В отличие от высшего образования, среднее профессиональное позволяет выпускникам 9-х и 11-классов быстрее погрузиться в выбранную профессию, получить базовые навыки и компетенции и начать работать по специальности ещё во время учебы. Оно также дает возможность принять более осознанное решение о продолжении обучения на более высокой ступени.

По результатам опроса Superjob, интерес к среднему профессиональному образованию среди выпускников растёт. В этом году 25% респондентов (для сравнения, в 2021 г. — 21%) выбрали колледж для дальнейшего обучения.

Как выбрать вуз и на что следует обратить внимание

«В первую очередь, конечно, нужно проверить наличие у вуза лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации. Без этих документов университет не может обучать студентов, выдавать диплом государственного образца и предоставлять отсрочку от армии. Университет “Синергия” имеет и то, и другое» — отметила Вероника Шаповаленко.

Также стоит обратить внимание на наличие в образовательном учреждении интересующей вас специальности, бюджетных мест, общежития, на преподавательский состав (хорошо, если в него входят доктора и кандидаты наук, практикующие специалисты), формы и стоимость обучения. Тем, кто поступает на очную форму, полезно будет узнать о внеучебной жизни вуза, стажировках у работодателей и стипендиальных программах.

В Университете «Синергия» учащиеся могут пройти качественную профессиональную подготовку по программам колледжа, бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и дополнительного образования. Среди факультетов вуза:

• классические (юриспруденция, экономика, банковское дело, менеджмент, педагогика, психология, бизнес и др.);



• креативные (анимация, геймдизайн, арт, театральная школа и др.);



• и инновационные (IT, робототехника, технологическое предпринимательство, игровая индустрия и киберспорт, электронная коммерция, искусственный интеллект).

Особое внимание в Университете уделяется практике. «Синергия» сотрудничает со многими крупнейшими компаниями, такими как: ПАО «Сбербанк», Х5 Retail Group («Пятерочка» и «Перекресток»), Технопарк «Сколково», киностудия «Союзмультфильм» и другие. Сотрудники некоторых из них являются преподавателями университета, а студенты вуза проходят у них стажировки.

По данным мониторинга Министерства высшего образования и науки РФ и Пенсионного фонда РФ, 75–85% выпускников «Синергии» трудоустраивается в первый год после окончания обучения. Из них более 90% работают по специальности. Также университет входит в топ-5 московских вузов по уровню зарплат среди выпускников.

Абитуриенты из регионов России могут выбрать очное обучение в Москве или дистанционно в своем городе. В «Синергии» разработана собственная образовательная онлайн-платформа LMS Synergy. Она предоставляет студентам доступ к новым знаниям, где бы они не находились, и возможность самостоятельно планировать свой учебный график. Функционал платформы включает электронную зачётную книжку, учебные материалы и видеолекции, чат с однокурсниками и преподавателями. Студенты занимаются под руководством кандидатов и докторов наук, пишут курсовые, сдают экзамены и получают государственный диплом по окончании обучения. Также каждому слушателю предоставляется персональный куратор, который помогает решать все возникающие в процессе обучения вопросы.

Как стать студентом Университета «Синергия»

Студентами Университета «Синергия» могут стать граждане России и зарубежных стран. Выпускники 9-го или 11-го класса могут выбрать программы среднего профессионального образования (колледж), лица старше 18 лет — программы высшего и дополнительного образования. Приемная кампания проходит круглый год — абитуриенты могут начать в любое удобное время. Чтобы поступить в «Синергию», необходимо предоставить заявление, копию паспорта, документа об имеющемся образовании (аттестат или диплом), СНИЛС. Для получения подробностей обращайтесь в представительство вуза в своем городе.

Представительство Университета «Синергия» в Волгодонске находится по адресу: ул. Молодежная, д. 1В. Всю информацию можно получить по телефонам: +7(8639)26-62-86, +7(906)181-08-31, на сайте: vdn.synergyregions.ru и группе в ВКонтакте.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности Университета «Синергия» №1900 от 28 января 2016

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