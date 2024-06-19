Презентация результатов исследований в Бишкеке. Фото Всемирного банка.

18 июня в Бишкеке в отеле «Шератон» состоялась презентация двух исследований: «Слушая Кыргызскую Республику» и «Перспективы изменения климата: убеждения, вызовы и рекомендации». Исследования были представлены в рамках программы Всемирного банка по вопросам бедности и равенства в КР. Об этом говорится в поступившем в редакцию пресс-релизе ВБ.

«Слушая Кыргызскую Республику»

«Исследование «Слушая Кыргызскую Республику» – это ежемесячное панельное обследование, в котором принимают участие 1 500 домохозяйств, — говорится в сообщении. — Оно было запущено в декабре 2021 года в целях мониторинга благополучия и взглядов на экономику и управление государством репрезентативной группы населения Кыргызской Республики и реализуется в рамках проекта «Эффективное управления для экономического роста».

Так, согласно результатам исследования, в течение последних двух лет доходы домохозяйств с поправкой на инфляцию оставались стабильными. Финансовая безопасность домохозяйств улучшалась с начала обследования, но с декабря 2023 года прогресс прекратился. Восприятие благополучия и социально-экономического положения имело тенденцию к улучшению с начала обследования в декабре 2021 года, с некоторым снижением в первом квартале 2024 года.

С декабря 2021 года сохраняется высокий уровень оптимизма относительно экономических условий и стабилизации цен.

Согласно результатам исследований, на протяжении всего периода наиболее острой экономической проблемой респонденты считали отсутствие работы и высокие цены. В IV квартале 2023 года эти проблемы считались равнозначными, но в первом квартале 2024-го число обеспокоенных занятостью выросло до 55%, а обеспокоенных ценами снизилось до 46%.

Презентация результатов исследований в Бишкеке. Фото Всемирного банка.

Презентация результатов исследований в Бишкеке. Фото Всемирного банка.

«С момента запуска исследования показатель доверия к правительству имеет положительную динамику. Однако в I квартале 2024 года данная позитивная динамика, отражающая мнение о работе правительства, несколько снизилась, что, возможно, связано с перебоями в предоставлении коммунальных услуг в зимний период», — говорится в сообщении.

Ведущий экономист Всемирного банка Айбек Аширов сообщил, что в 2022 году в среднем около 23% респондентов считали, что их домохозяйство живет в бедности. Эти данные находятся между международной чертой бедности, которая в 2022 году составляла 13% (доля бедного населения с доходом ниже среднего уровня в $3,65 доллара США по ППС в 2017 году), и национальным уровнем бедности (определяемым Национальным статистическим комитетом КР), которая в 2022 году находилась на уровне 33,2%.

«Международный уровень бедности, национальный уровень бедности и субъективная бедность представляют собой различные подходы к измерению и пониманию бедности и не сопоставимы друг с другом, — поясняют в ВБ. — Каждая мера предлагает ценную информацию: международный уровень бедности — для глобальных сравнений, национальный уровень бедности — для разработки национальной политики и субъективная бедность — для понимания личных и социальных измерений бедности».

«В 2023 году уровень субъективной бедности снизился примерно до 19% (средний показатель за 2023 год). В марте 2024 года около 16% респондентов отнесли свои домохозяйства к категории бедных. Однако результаты такой самооценки редко остаются неизменными продолжительное время. Как показывают результаты исследования, показатель бедности значительно меняется с течением времени и зависит от многих субъективных факторов, таких как, например, продовольственная безопасность и восприятие своего социально-экономического положения», – сказал Аширов.

Презентация результатов исследований в Бишкеке. Фото Всемирного банка.

Презентация результатов исследований в Бишкеке. Фото Всемирного банка.

«Перспективы изменения климата»

В свою очередь презентация «Перспективы изменения климата: убеждения, вызовы и рекомендации» основана на результатах исследования «Жизнь в переходный период» (Life in Transition Survey — LiTS). Цель исследования состоит в том, чтобы определить глубину интереса населения к проведению политики, направленной на смягчение последствий изменения климата, говорится в сообщении ВБ.

Так, по результатам исследования стало известно, что около 78% респондентов считают изменение климата реальной проблемой. При этом 62% считают, что изменение климата вызвано непосредственно деятельностью человека. 79% опрошенных в Кыргызстане также считают, что изменение климата повлияет на них, а 89% считают, что это повлияет на жизнь их детей.

«В Кыргызской Республике около 59% респондентов отдают приоритет защите окружающей среды, а не экономическому росту. А также более половины респондентов поддерживают политику по сокращению парниковых выбросов. Однако, несмотря на обеспокоенность проблемой изменения климата, они не считают ее приоритетной для инвестиций по сравнению с другими национальными проблемами, такими как здравоохранение, образование и создание рабочих мест», – заявил экономист глобальной практики по вопросам бедности и равенства Всемирного банка Метин Небилер.

Отмечается, что полученные данные служат важной составляющей для разработки и реализации стратегий, направленных на устойчивое развитие и улучшение качества жизни в стране. «Важно, чтобы правительство, международные организации и гражданское общество продолжали сотрудничать для достижения этих целей, обеспечивая долгосрочное благополучие и устойчивость Кыргызской Республики», — подчеркнули в ВБ.

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