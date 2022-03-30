От села до Грайворона 18,5 км. Когда есть возможность, родители доставляют детей в школу на личном транспорте и подвозят других школьников.

«Дети сонные, уставшие. Домой ребёнок попадает к 7 вечера, а уходит в 6:20. При этом ещё нужно сделать уроки, – отметила Цыганкова. – Сын спать ложится в 11 вечера. Как можно говорить о здоровье детей или режиме? Ладно, мой – старшеклассник, а есть девочки, которые во втором классе учатся, и они ложатся спать поздно».

Вячеслав Гладков во время приёма позвонил министру образования области Андрею Милёхину и поручил проверить качество образования в сельской школе.

«Мне нужно всё сказать по‑честному, без сослагательных наклонений. И родителям рассказать как есть. Они же переживают за детей и правильно делают, кто как не родитель в ответственности за будущее ребёнка. Жду доклада и приму тогда окончательное решение, – ответил губернатор. – Если есть проблема с образованием, мы должны повысить квалификацию учителей, обучить их, направить молодых специалистов, помочь директору, оборудование докупить».

Фото: Анастасия Писаревская