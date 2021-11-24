Экономика Украины не восстановится в том темпе, как ожидали в правительстве. Из-за позднего урожая и последствий коронакризиса ВВП может вырасти не более чем на 3%. Этого недостаточно, чтобы восполнить потери после начала пандемии и череды локдаунов. Подробнее о причинах слабого роста и рисков для экономики – ниже в материале РБК-Украина.

Украина, по многим экспертным оценкам, в текущем году не сможет наверстать прошлогоднее падение экономики. В 2020 году ВВП страны после четырехлетнего роста упал на 4%, что стало следствием пандемии коронавируса и локдауна.

Но последствия для экономики от COVID-19 в прошлом году оказались не такими страшными, как прогнозировали международные организации и эксперты. К примеру, МВФ еще в октябре 2020 года ожидал, что ВВП рухнет на 7,2%. Тот прогноз оказался излишне пессимистичным – реальный показатель был почти в два раза лучше.

Теперь же ситуация изменилась кардинально. Реальная картина уже существенно хуже прогнозов, что заставляет чиновников и экспертов снижать ожидаемый рост экономики.

В первом квартале ВВП Украины сократился на 2%. Однако во втором вырос на 5,7%. Показатель на первый взгляд неплохой, но лишь потому, что определяется в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А во втором квартале 2020 года падение превысило 11%, поэтому даже рост на 5,7% не перекрыл негативный результат. В целом за первое полугодие рост ВВП составил скромные 1,8%.

Плохой рост или хорошее падение

НБУ в октябрьском инфляционном отчете назвал восстановление экономики «вялым». К факторам, тормозящим процесс, регулятор отнес поздний старт сбора урожая в сельском хозяйстве, низкий урожай основных с/х культур и как следствие – снижение в пищепроме.

Кроме того, по мнению Нацбанка, экономике мешало торможение в развитии промышленности из-за низкого уровня инвестиций, а также карантинные ограничения.

В третьем квартале ожидания тоже не оправдались. Рост ВВП, по предварительным данным Госстата, замедлился до 2,4% в сравнении с октябрьским прогнозом НБУ в 4%. Из-за этого годовой прогноз пришлось снизить с 3,8% до 3,1%.

«Ухудшение эпидемической ситуации и высокие цены на энергоносители будут сдерживать рост реального ВВП. По итогам года он составит 3,1%», – говорится в октябрьском отчете НБУ. Однако даже ухудшенный годовой прогноз сейчас выглядит оптимистичным и может не оправдаться, считает заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.

«Если говорить о годе, то теперь наша ухудшенная в октябре оценка роста ВВП в 3,1% выглядит оптимистично. Вероятно, рост будет несколько ниже», – заявил он в интервью Forbes.

Замглавы НБУ Сергей Николайчук (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Прогноз аналитиков JPMorgan выглядит еще хуже. При том, что в третьем квартале они ожидали рост ВВП до 6,7%. Но после оглашения результатов Госстатом компания снизила годовой прогноз до 2% роста, не исключая и худший сценарий.

В НБУ существенное отклонение от прогноза объясняют более слабыми, чем ожидалось, показателями ряда базовых отраслей. «В сентябре выпуск в сельском хозяйстве снизился на 11%, возобновился спад в промышленности (-0,7%) и замедлился рост в розничной торговле (до 6% г/г с около 10% г/г в августе)», – сказали РБК-Украина в Нацбанке.

Более низкие темпы роста ВВП там также объясняют распространением «ковида» в мире, из-за чего бизнес мог отложить расширение производства. На экономической активности сказался и рост себестоимости товаров и услуг из-за роста цен на энергоресурсы.

«Дополнительное влияние оказало усиление конкуренции на отдельных мировых товарных рынках, в частности, горно-металлургической продукции, и сужение спроса со стороны Китая, обусловленное введением административных ограничений», – указали в НБУ.

Снижение темпов роста ВВП в третьем квартале, как считают в Нацбанке, частично может быть компенсировано в четвертом. Прежде всего, за счет сбора рекордного урожая кукурузы, поздних технических культур, в частности подсолнечника. Это активизирует грузовые перевозки, оптовую торговлю и поправит ситуацию в пищевой промышленности. Дополнительное влияние окажет и активизация бюджетных расходов.

Как уже было сказано, в обновленном прогнозе НБУ ожидает около 3% роста ВВП, а в следующем году – 3,8%. Тут стоит напомнить, что еще в октябре премьер-министр Денис Шмыгаль допускал рост экономики по итогу года в 4%. Единственной помехой для такого показателя он называл новую мощную волну коронавируса.

Юлия Свириденко, которая сейчас занимает пост первого вице-премьера – министра экономики, в сентябре говорила об ожидаемом росте ВВП в 3,8%. РБК-Украина адресовало министерству вопросы насчет того, с чем связаны худшие показатели экономики. Но на момент выхода публикации ответы там не предоставили.

Что ждет экономику: мнение экспертов

Профессор экономики Алексей Плотников считает, что ожидания правительства не оправдаются, а темпы роста экономики по итогу года не достигнут даже 3%. Изначально у Кабмина были завышенные ожидания, отметил эксперт. Макропрогноз, как считает собеседник, утвержден по оптимистичному сценарию, в котором недооценили последствия локдаунов.

«Даже с учетом того, что у нас в 2020 году была не очень хорошая статистика, на одном восстановительном росте выйти на уровень 4,5% было очень сомнительно. Я не вижу причин, чтобы четвертый квартал мы закончили с существенным плюсом. Негативные факторы локдаунов никуда не исчезли, они сказываются. Высокие цены на продукцию экспорта этого не перекрывают», – сказал Плотников в комментарии РБК-Украина.

Главный экономист ИК Dragon Capital Елена Белан объясняет низкий рост ВВП в третьем квартале, в частности, задержкой сроков уборки урожая. «Уборка сельскохозяйственного урожая задержалась, поэтому положительное влияние его рекордных объемов на ВВП мы увидим в четвертом квартале», – считает она.

Министр экономики Юлия Свириденко и премьер-министр Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский также полагает, что показатель ВВП третьего квартала оказался хуже из-за переноса сроков уборки урожая. Но на годовой показатель роста экономики будет влияние и других факторов.

«На годовой показатель ВВП повлияет слабое восстановление секторов, пострадавших от карантинных ограничений, сокращение капитальных расходов из бюджета (фискальная консолидация) и ожидание спада в промышленности из-за скачка цен на энергоносители», – сказал руководитель ЦЭС РБК-Украина.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук говорит, что слабый рост ВВП в третьем квартале не стал неожиданностью. И если фактор урожая окажет позитивное влияние в четвертом квартале, то существенно на годовой показатель ВВП это все равно вряд ли повлияет.

«Это (показатель третьего квартала, — ред.) лишь подтвердило, что экономика восстанавливается очень медленно. Благоприятные условия на внешних рынках и высокий урожай помогли поддержать экономический рост, однако не компенсировали слабые показатели отдельных сегментов промышленности и сектора услуг. С учетом данных за третий квартал остается мало надежды, что рост ВВП по результатам полного года превысит 3%», – спрогнозировал он.

По мнению Ваврищука, для роста ВВП по итогу года до 3% нужно, чтобы в четвертом квартале рост составил более 5% в годовом измерении. «Однако это маловероятно, учитывая карантинные ограничения, вызванные пандемией», – отметил он.

Единственным относительно позитивным фактором слабого роста экономики, пожалуй, можно считать то, что второй год подряд Украине не придется выплачивать проценты по ВВП-варрантам. Это ценные бумаги, выпущенные взамен списанных в 2015 году при реструктуризации госдолга при министре финансов Натальи Яресько.

По этим бумагам, начиная с 2019 года и ежегодно до 2040 года, кредиторам нужно выплачивать 15% от суммы, превышающей 3% роста ВВП и 40% – 4% ВВП. Но до 2025 года сумма выплат не должна превышать 1% общего ВВП.

Пока Украина выплатила по этим бумагам лишь однажды – 40,75 млн долларов в 2021 году по итогу роста экономики в 2019 году на 3,2%. Отсутствие доходности по бумагам снизит их стоимость на рынке. Это позволит Минфину продолжить выкуп долговых обязательств, которые он начал в прошлом году, забрав 10% варрантов по цене ниже номинала.

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