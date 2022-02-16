Ранее мы уже писали о том, что, по словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, в 2021 году реальный ВВП Украины вырос на 3,2% и достиг исторического максимума в $ 200 млрд. Эти цифры выглядят весьма впечатляюще, но какое конкретно влияние они оказывают на жизнь обычных украинцев? Мы попросили экспертов международной финансовой компании Alpari прояснить ситуацию в Украине для наших читателей.

Для начала следует понимать, что вообще такое реальный ВВП. Валовой внутренний продукт Украины — это рыночная стоимость всех товаров, работ и услуг, произведенных в нашей стране. Слово «реальный» в данном случае означает, что при расчете учитывалась инфляция. То есть вроде бы ВВП — это действительно важный показатель экономического состояния. Но не все так просто. Ведь каждого человека куда больше волнует уровень дохода его самого и его семьи, чем какие-то большие цифры. А прямую связь между ВВП и доходами населения не всегда просто обнаружить. Более того, истории известны случаи, когда ВВП рос, а доходы падали.

Нельзя также забывать о том, что есть и другие, куда более важные для людей, показатели. Например, тот же самый ВВП на душу населения. В Украине сегодня проживают примерно 41−42 миллиона человек. Если ВВП составил $ 200 млрд, нужно просто разделить это число на количество людей. Мы получим примерно $ 4750, что автоматически отправляет Украину за 100 позицию в мировом рейтинге. Нашими же соседями по этому рейтингу оказываются такие страны как Иордания, Сальвадор и Маршалловы острова. К слову, если считать только сам ВВП, без расчетов на душу населения, Украина окажется уже где-то на 50 позиции в мире. Неудивительно, что одни цифры тиражируются максимально широко, а чтобы найти другие, приходится хорошо постараться.

Проблема оценки влияния ВВП на жизнь украинцев состоит в том, что сам показатель никак не учитывает внутреннего распределения доходов. Скажем так, если вы произвели товаров на 1000 гривен, а ваш сосед — на 100 000, в ВВП будет отражено, что вы вдвоем произвели товаров на 101 000 гривен. А если вы еще и оставили все свои товары у себя, а он продал свои с наценкой в 100%, реальный разрыв между вами увеличится еще сильнее. Ну, а объем ВВП только вырастет.

Очевидно, что для повышения уровня жизни людей необходимы не только красивые цифры и положительные прогнозы. Людям нужно еще и справедливое распределение доходов, продукции и благ внутри страны. В современном цивилизованном мире существует эффективный инструмент, который обеспечивает такое распределение и, одновременно, позволяет любому человеку увеличивать свой доход вслед за наиболее обеспеченными представителями нации. Этот инструмент — инвестирование.

Когда человек инвестирует, он вкладывает деньги в тот или иной финансовый инструмент, ожидая, что стоимость этого инструмента вырастет, и он сможет получить прибыль. Миллионы, десятки миллионов людей уже занимаются этим абсолютно осознанно. Более того, каждый из нас на самом деле инвестирует, даже если не знает об этом. Именно инвестиции позволяют держаться на плаву нашей морально устаревшей системе пенсионных накоплений. Так что, став частным инвестором, человек делает только одно — он берет свои накопления, свою будущую пенсию в свои руки.

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