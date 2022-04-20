Всемирный банк предоставит Украине и ряду других, опосредованно пострадавших от российского вторжения, стран помощь в $50 млрд уже в этом квартале. Об этом заявил президент В Б Дэвид Мелпас, передает Интерфакс-Украина.

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Во время дискуссии на теме продовольственной безопасности в рамках «Весенних встреч» МВФ и ВБ, Мелпас объявил резкое увеличение финансовой поддержки уже в ближайшие недели.

«Наш пакет поддержки, включая Украину, страны, принимающие беженцев, и развивающиеся страны, страдающие сопутствующими экономическими потрясениями, составляет около $50 млрд в текущем квартале 2022 года и должен достичь около $170 млрд за 15 месяцев до июня 2023 года. «, — отметил он.

Продовольственный кризис

Президент ВБ объяснил, что вторжение России в Украину вызвало серьезные угрозы глобальной продовольственной безопасности: в краткосрочной перспективе произошел резкий всплеск цен на основные продукты питания, включая пшеницу и ее заменители. Кроме того, будущие урожаи могут быть снижены из-за более высоких цен на энергию и удобрения.

По его словам, мировые цены на продовольствие и удобрения росли еще до войны, как и недостаток продовольствия и питания. Причин этому много, в том числе: растущий спрос в сочетании с перебоями в цепочке поставок, девальвацией валюты, последствиями изменения климата, ростом нестабильности и конфликтов.

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«Углубление кризиса за последние два месяца напрямую связано с ужасающей войной, которую Россия ведет против Украины, и дорогостоящими финансовыми, транспортными и логистическими препятствиями, с которыми сейчас сталкиваются агробизнесы и импортеры», — подчеркнул Мелпас.

Он уточнил, что на углубление кризиса указывает рост индекса цен на продовольствие Всемирного банка в марте на 11,5% — до рекордно высокого уровня, что на 37% больше прошлогоднего. Цены на удобрения также выросли в марте, увеличившись почти на 20% с января, а стоимость карбамида выросла в три раза с января 2021 года. По словам президента ВБ, цены на продовольствие растут быстрее инфляции, и такая тенденция сохранится.

Как предотвратить голод

Как считает Мелпас, как развитым, так и развивающимся странам необходимо расширить доступ к рынкам за счет снижения ограничений на экспорт и импорт и ослабление контроля над ценами, поощрять производителей продуктов питания и предоставлять доступ к рынкам и инвестициям частного сектора, а также защищать наиболее уязвимые группы населения.

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«Трагедия, которая разворачивается в Украине, не должна усиливаться еще одной трагедией — глобальным продовольственным кризисом. Для предотвращения этого нужна скорость, расширение предложения, доступ к рынку и тесная координация», — подчеркнул президент ВБ.

Напомним

СБ ранее уже заявлял, что готовит для Украины. пакет поддержки в размере $1,5 млрд. В сумму входит выплата $1 млрд Международной ассоциации развития, предоставляющей долгосрочные беспроцентные ссуды для развития беднейших стран.

Учреждение также прогнозирует, что из-за полномасштабного вторжения России экономика Украины сократится на 45,1% в 2022 году, а уровень бедности украинцев увеличится до 70%.

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