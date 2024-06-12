Фото иллюстрационное

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Всемирный банк во вторник, 11 июня, обнародовал свой обновлённый периодический обзор «Глобальные экономические перспективы», в котором специалисты международной финансовой организации озвучили свой скорректированный прогноз экономического роста для отдельных регионов и стран и мировой экономики в целом. Посмотрели, как оценили перспективы роста основного экономического показателя — валового внутреннего продукта (ВВП) — для Беларуси.

По мнению специалистов Всемирного банка, мировая экономика будет наращивать ВВП быстрее, чем прогнозировалось ранее: если в январе 2024 года они прогнозировали миру +2,4%, то в июне — уже +2,6% ВВП. Показатели ВВП развитых стран, по их оценке, вырастут за 2024 год в среднем на 1,5% (для США прогнозный показатель составил +2,5%, для стран ЕС +0,7%, для Японии +0,7%).

Что касается Беларуси, то эксперты Всемирного банка не изменили свой прогноз, сделанный весной этого года. По их расчётам, прирост ВВП за год составит 1,2% (при этом ещё в январе прогноз был куда скромнее — всего +0,8%), а в следующие два года, по мнению международных экспертов, он заметно замедлится:

прогноз роста ВВП в 2025 году для Беларуси +0,7%,

прогноз роста ВВП в 2026 году +0,5%.

Отметим, что правительство Беларуси рассчитывает на более оптимистичные результаты по итогам этого года — в программных документах, утверждённых в начале года, заложен показатель в +3,8% для ВВП страны. Более радужные перспективы, нежели Всемирный банк, нарисовал для Беларуси и Европейский банк реконструкции и развития. Согласно оценке его экспертов, озвученной в мае, показатели валового внутреннего продукта Беларуси в 2023 году успешно восстановились после заметного сокращения в предыдущем году. По их прогнозам, такая тенденция сохранится и по итогам года ВВП вырастет на 2,8%.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в конце марта аналитики Евразийского банка развития назвали главный фактор, благодаря которому в рос показатель ВВП Беларуси в начале года. Кроме того, эксперты поделились данными о сфере, которая по-прежнему «проседает» в белорусской экономике.

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