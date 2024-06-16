Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в текущем году

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 3,2% в этом году — по сравнению с январем прогноз не изменился.

Об этом говорится в июньском отчете банка Global Economic Prospects 2024.

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Всемирный банк также сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2025 году в 6,5% с оговоркой, что средний темп роста в 2025—2026 годах будет на уровне 5,8%.

В отчете отмечается, что прогноз актуален при условии, что активные боевые действия продолжатся в течение 2024 года, а затем станут умеренными.

В то же время Всемирный банк повысил прогноз относительно роста мирового ВВП на 2024 год до 2,6% (в январе ожидалось 2,4%).

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В отчете отмечается, что в 2024 году мировая экономика впервые за три года стабилизируется, но все же останется на слабом уровне. По прогнозу Всемирного банка, рост мировой экономики в 2025—2026 годах достигнет 2,7%.

Кроме того, банк повысил прогноз роста ВВП россии в 2024 году до 2,9%.

В США, согласно прогнозу, в 2024 году экономика вырастет на 2,5%, а экономика еврозоны — на 0,7%.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что экономика Украины вырастет на 3,0% в 2024 году. Этот показатель ниже 5,3% роста ВВП в 2023 году.Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

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