ВВП Украины на фоне войны сократится в этом году примерно на 45%. Ожидается, что рост экономики возобновится в 2023 году, но будет слабым.

Об этом говорится в обзоре Всемирного банка «Перспективы мировой экономики».

В докладе отмечается, что война подорвала украинскую промышленность, привела к разрушению инфраструктуры и резкому сокращению населения.

Экономика россии, по прогнозу Всемирного банка, в 2022 году сократится на 8,9%, что отражает резкое падение внутреннего потребления и сокращение экспорта. Удар по российской экономике также нанесли западные санкции, массовый исход иностранных компаний.

Всемирный банк также резко ухудшил свой прогноз по мировой экономике: глобальный рост может упасть до 2,1% в 2022 году и 1,5% в 2023 году. Это будет меньше, чем 5,7% роста в прошлом году и первоначальный прогноз в 4,1% на этот год.

В обзоре говорится, что война в Украине ухудшила последствия пандемии, и многим странам будет трудно избежать рецессии.

Для США Всемирный банк снизил прогноз роста до 2,5% в этом году по сравнению с ранним прогнозом в 3,7% и ростом экономики в 5,7% в 2021-м.

Для 19 европейских стран, использующих евровалюту, прогноз роста снижен до 2,5% в этом году с 5,4% в прошлом году и с 4,2%, которые ожидались в январе.

В Китае Всемирный банк ожидает, что рост замедлится до 4,3% с 8,1% в прошлом году.

Прогнозируется, что в этом году страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны в совокупности вырастут на 3,4% по сравнению с 6,6% в 2021 году.

Во Всемирном банке отметили, что вторжение россии в Украину серьезно нарушило мировую торговлю энергоносителями и зерном, нанесло удар по мировой экономике. В результате и без того высокие цены на сырьевые товары стали еще выше, что поставило под угрозу доступность продуктов в бедных странах.

Всемирный банк ожидает, что в этом году цены на нефть вырастут на 42%, а цены на неэнергетические товары вырастут почти на 18%.

Напомним, ранее ЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2022 году – с 20% до 30%.

Международный валютный фонд прогнозирует, что экономика Украины в этом году из-за войны сократится на 35%.

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