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Гарантии MIGA, которые будут выдаваться сроком до шести лет, будут способствовать расширению возможностей ЕБРР на отдельных рынках за счет покрытия риска неплатежей государственными банками.

Основным бенефициаром соглашения станет Украина, где первоначальная гарантия MIGA с ЕБРР будет немедленно использована для поддержки торгового финансирования.

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«Партнерство MIGA и ЕБРР будет способствовать необходимому торговому финансированию в Украине и других странах, получающих поддержку от MIGA и ЕБРР, в период роста экономического давления и повышенных геополитических рисков, влияющих на торговлю, цепочки поставок и важнейший импорт», — заявил исполнительный вице-президент MIGA Хирош Матано.

Отмечается, что в Украину импорт, который обеспечивается новым партнерством MIGA и ЕБРР, будет удовлетворять гуманитарные потребности и помогать поддерживать работу таких отраслей, как сельское хозяйство, обеспечивая при этом жизненно важные импортные товары, необходимые для производства.

В то же время, импортное топливо и природный газ будут иметь важное значение для производства и транспортировки электроэнергии, что необходимо не только населению в целом, но и для компаний, заводов и ферм.

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