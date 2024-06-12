Главное «светлое пятно» – это экономика США, пишут аналитики. Она «продемонстрировала впечатляющую устойчивость», говорится в докладе. Прогноз роста американской экономики в 2024 г. повышен на 0,9 процентного пункта (п. п.) до 2,5%. В 2025–2026 гг. ожидается увеличение в среднем на 1,8%. Экономический рост в США остается устойчивым, несмотря на самое жесткое ужесточение денежно-кредитной политики за последние четыре десятилетия, подчеркивают аналитики ВБ. Динамизм в Штатах, по сути, является одной из главных причин того, что мировая экономика сохраняет потенциал роста в течение следующих двух лет, отмечают авторы доклада.

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