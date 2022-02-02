Дело открыли на основе данных из открытых источников – политик в шоке от таких действий ГБР

Народный депутат Кира Рудик / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава партии «Голос» Кира Рудик на своей странице в Facebook сообщила, что ее вызвали на допрос в Государственное бюро расследование. По ее словам, дело касается деятельности партии в 2020 году.

«Какие основания для открытия дела? Думаете, результаты проверки? Аудит? Информация от компетентного человека? Конечно, нет. ГБР открыло дело, основываясь на «данных из открытых источников». То есть «в интернете написали – чего бы дело не открыть?» – это и есть логика ГБР. Это как с другими делами против оппозиционеров. Доказательства есть? Нет. Но в интернете говорят, что есть», – написала она.

В чем еще подозревают Рудик

16 декабря Служба безопасности Украины начала изучать информацию депутата Верховной Рады от «Слуги народа» Александра Качуры о возможном наличии гражданства США депутата от «Голоса» Киры Рудик.

Лидер партии «Голос» Кира Рудик фактически отказалась подтвердить или опровергнуть слухи о наличии у нее гражданства Соединенных Штатов.

По словам Рудик, из-за манипуляций вокруг ее гражданства партии пришлось сделать по этому поводу официальное заявление.

Мама Рудик проживает в США – уехала почти сразу после распада Советского Союза и развода с мужем. По информации некоторых СМИ, в США сейчас проживает сестра Киры Римма. В 2018 году Рудик обучалась в Стэнфордском университете по программе женщин-лидеров. Также она была членом совета директоров Американской торгово-промышленной палаты.