Xiaomi недавно опубликовала ежеквартальный финансовый отчет за первый квартал 2022 года, показывающий, что средняя цена Xiaomi ASP для мобильных телефонов увеличился на 14,1% в годовом исчислении до 1 189 юаней. По поводу дорожающего Xiaomi мобильный телефон, президент Ван Сян сказал в телефонной конференции, что Xiaomi высокотехнологичные технологии будут добавлены в смартфоны. Тем не менее, компания также приложит усилия для создания хороших мобильных телефонов среднего и высокого класса.

Ван Сян утверждает, что продажи Xiaomiпродукты начального уровня также очень велики. Таким образом, средняя мировая цена Xiaomi еще недостаточно быстро растет. Если исключить смартфоны начального уровня, то можно увидеть, что средняя цена продажи смартфонов на китайском рынке по-прежнему очень быстро растет.

Ван Сян сказал: «Поскольку мы применяем все больше новых технологий к смартфонам, нам нужна более высокотехнологичная аппаратная поддержка. Таким образом, средняя цена продажи смартфонов продолжит расти».

Проще говоря, как Xiaomi продолжает накапливать высокотехнологичные технологии, у него нет другого выбора, кроме как повышать цены. В первом квартале 2022 г. XiaomiОбщий доход достиг 73,4 млрд юаней (11 млрд долларов США), что на 4,6% меньше, чем в прошлом году. Скорректированная чистая прибыль компании составила 2,9 млрд юаней (435 млн долларов США), что на 52,9% меньше, чем в прошлом году. XiaomiДоход компании от продаж смартфонов составил 45,8 млрд юаней (6,8 млн долларов США), а на мировой рынок смартфонов было поставлено 38,5 млн единиц. Xiaomi поставила почти 4 миллиона высококлассных смартфонов в континентальный Китай по цене 3000 юаней (450 долларов США) и выше.

Xiaomi сейчас имеет более 500 миллионов пользователей

Несколько дней назад Counterpoint Research выпустила интересный отчет о Xiaomiпроизводительность в первом квартале 2022 года. По данным исследовательской компании, Xiaomi пользователи перешагнули отметку в 500 миллионов. Таким образом, он находится в одном ряду с такими игроками, как Samsung и Apple. Xiaomi очень хорошо работает на индийском рынке смартфонов, но недавно уступил свое место Samsung.

Большой Xiaomi пользовательская база позволит компании разрабатывать больше продуктов, даст возможность лучше монетизировать бренд и продавать больше продуктов IoT. Однако гораздо интереснее взглянуть на работу компании в различных нишах и понять, как этот бренд может вывести свою узнаваемость на новый уровень. Если помните, 10-11 лет назад, Xiaomi считается производителем бюджетных смартфонов. Кроме того, это могло бы монетизировать бренд только на некоторых рынках, таких как Китай. Теперь этот китайский производитель смартфонов первого уровня нашел ключ к успеху во многих других регионах, таких как Индия. На тех рынках, Xiaomi не только продает смартфоны, но и предлагает различные услуги (финтех, электронная коммерция и т. д.) и продукты IoT.