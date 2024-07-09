9 июля. Эксперты подсчитали, что после прекращения действия льготных программ с 1 июля 2024 года ежемесячные платежи по ипотеке на первичном рынке в городах-миллионниках России возрастут вдвое. Об этом сообщили в материале сайта VSE42.RU (18+).

Так, за однокомнатную квартиру площадью 35 квадратных метров при рыночной ставке в 18% без господдержки на 30 лет с первоначальным взносом в размере 30% средний по России платеж увеличится с 23 793 рублей до 48 668 рублей.

В Москве из-за ограничения по размеру кредита и высокой стоимости новостроек при первом взносе в 30% взять льготную ипотеку на однушку средней цены не получится. По оценкам аналитиков, в столице стоимость такой квартиры составляет 13,17 млн рублей. При взносе в 30% (3,95 млн рублей) потребуется ипотечный кредит на 9,22 млн рублей. Однако по льготной ипотеке можно взять только 6 млн рублей. Чтобы вписаться в условия программы, заемщику придется вносить больший первый взнос (7,17 млн рублей) или искать более бюджетный вариант.

В Санкт-Петербурге ситуация аналогичная. Средняя стоимость однушки составляет 9,08 млн рублей, и при минимальном взносе в 30% (2,72 млн рублей) необходим кредит на 6,35 млн рублей. Это выходит за пределы максимальной суммы кредита по программе всего на 350 тыс. рублей. Также можно увеличить первый взнос или найти более доступный вариант.

При сумме ипотечного кредита в 6 млн рублей и с учетом большего первого взноса, ежемесячный платеж за однокомнатную квартиру в Москве и Санкт-Петербурге будет одинаковым и составит 48 тыс. рублей.

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