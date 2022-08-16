На три дня, начиная с 14 августа, ВС Греции ввели режим повышенной боеготовности.

Источники в Министерстве обороны страны объясняют такое решение необходимостью готовности к столкновениям с Турцией, пишет Ta Nea. Предполагается, что Анкара может в День Успения Пресвятой Богородицы устроить провокации и боестолкновения. Никос Панайотопулос, министр национальной обороны Греции, будет в эти дни находиться на острове Тинос. План готовности, пишет издание, находится под полным контролем министра.

Задача Министерства обороны — иметь на случай ЧС людей, способных эффективно справиться с любой ситуацией ответственно, спокойно, оперативно. В оборонном ведомстве не считают возможным расслабиться, учитывая сохранение напряженности, в частности, в связи с мигрантами на греко-турецкой границе и в связи с заявлениями Турции о том, что Греция продолжает предоставлять убежище членам организаций, признанных в Турции террористическими, пишет GreekReporter.

Турция продолжает угрожающую риторику в отношении Греции. В начале августа Хулуси Акар, министр обороны Турции, заявил, что Анкара готова предпринять «упреждающие действия», если Греция не выполнит требований о демилитаризации островов в восточной части Эгейского моря. Это далеко не первый выпад турецкого правительства в сторону Греции. Ранее Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, обвинил Афины в нарушении Лозаннского мирного договора, заявив, что власти Греции ущемляют права турецкого нацменьшинства.

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добавлена сегодня, 16 августа, 10:00