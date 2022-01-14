Появилось видео, на котором запечатлена очередная колонна из бензовозов, вывозящих сырую нефть из Сирии. Утверждается, что сырье украли американцы, а заснять преступление удалось российскому беспилотнику.

На кадрах, опубликованных сайтом «Русская весна», колонна продвигается в Ирак через погранпункт Эль-Валид, контролируемый боевиками. Власти Сирии считают переход незаконным, как и любые перемещения через него. Грузовики едут в сопровождении американских бронеавтомобилей.

Издание приводит некоторые подробности: ранее эти месторождения принадлежали арабским племенам, сейчас нефть оттуда выкачивают американцы. Деньги за ее продажу поступают компании Delta Crescent и якобы идут на финансирование американских войск и курдских формирований в регионе.

Несколько дней назад в Сети публиковались аналогичные кадры, сделанные на том же погранпереходе.