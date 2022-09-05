Бывший представитель США (2017-19 гг.) на переговорах по Украине Курт Волкер заявляет, что переговоры между Москвой и Киевом должны основываться на том, что войска РФ должны покинуть всю территорию Украины. При этом он призвал международное сообщество выделить ресурсы для оказания помощи экономике Украины.

Курт Волкер, который в настоящее время является представителем исследовательского центра «Центр анализа европейской политики» (CEPA), выступая на международной конференции организованной вашингтонским Институтом Маккейна и Центром исследования экономической политики (EPRC), а также Центром Джорджа Буша в Тбилиси, заявил:

«Мы, на Западе, должны сейчас дать понять, что любые переговоры между Россией и Украиной по вопросу прекращения войны должны основываться на том, что российские войска уходят со всей территории Украины.Мы должны отменить введенные нами ограничения на оказание военной помощи Украине. В частности, передать им самую мощную дальнобойную артиллерию, истребители, танки и системы ПВО для защиты гражданских населенных пунктов»

Волкер также отметил, что украинской экономике требуется перезагрузка, так как из-за войны экономика страны упала примерно на 30%, уровень безработицы находится также на уровне 30%, доля в экономике со стороны государства велика, поэтому в Украине требуется усиление частного сектора.

Я предлагаю каждому государству-члену Европейского Союза, Соединенному Королевству, Соединенным Штатам, Канаде назначить специального координатора по восстановлению Украины, что бы работать вместе с Украиной для определения приоритетов и начать (делать) то, что поможет экономике Украины заработать на полную мощь и вернуть ее в нормальный режим», — сказал он.