Сейчас ситуация с валютным рынком в Украине нестабильна. Причиной тому является потенциальное военное вторжение России. Инвесторы уже начинают выводить деньги из Украины, а сами украинцы скупают доллары.

Об этом сообщает «Апостроф».

В последнее время курс доллара США по отношению к гривне вырос и сейчас превышает 28 гривен. Это доказательство того, что инвесторы не исключают худший сценарий.

Население, как всегда, увеличило спрос на покупку валюты. С начала 2022 года украинцы приобрели на 7 миллионов больше наличных денег, чем продали. Чистая покупка безналичной валюты составила 19 миллионов долларов.

«Сегодня трудно прогнозировать, какого уровня может достичь курс, поскольку в данной ситуации панические настроения играют более значительную роль, чем фундаментальные факторы», – говорит исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

Также он считает, что курс доллара не будет облачным и достигнет примерного уровня в 29-30 грн за доллар.

«Если ситуация не дойдет до реальных военных действий, то я не думаю, что нас ждет шоковый сценарий. Вероятно, курс может достичь уровня 29-30 гривен за доллар, а после стабилизации гривна начнет незначительно укрепляться. Если же военные действия все же начнутся, то, конечно, начнется паника с соответствующими последствиями для валютного рынка», – предупреждает Боярчук.

Ранее «Апостроф» сообщал о том, что Байден оценил риски вторжения России в Украину.





Источник