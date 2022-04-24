Безжалостная война рано или поздно закончится, и придет время восстановления национальной экономики. УНИАН попытался выяснить, как власти планирую возрождать нашу многострадальную стану и развивать национальный бизнес.

Развязанная Путиным война убила тысячи наших сограждан и сделала несколько миллионов вынужденными беженцами. Она нанесла катастрофический удар по национальной экономике. По подсчётам правительства, ущерб Украины от вторжения российской дикой орды превысил 1 трлн долларов, и с каждым новым днём боевых действий эта цифра растет.

Жизнь целой страны в считанные недели претерпевает такие радикальные изменения, на которые в прежние мирные времена требовались годы. Отечественный бизнес постепенно отходит от шока первых дней войны и старается по возможности восстановить свою работу. Сотни предприятий вынуждены эвакуироваться в более спокойные западные регионы страны, а еще больше предприятий стоят в очереди на переезд.

Национальный банк прогнозирует, что в текущем году отечественная экономика может сократиться не менее чем на треть.

«В частности, частное потребление снизится, учитывая вынужденный выезд многих граждан из страны, рост уровня безработицы, уменьшение доходов и экономию на второстепенных расходах. Из-за существенной неопределенности и высоких рисков значительно сократится и инвестиционная активность», — отметили в НБУ.

Всемирный банк выдал ещё более негативный прогноз, в котором возможное падение украинской экономики оценивается в 45 процентов.

Но за любой самой темной ночью приходит утро и светлый день. Поэтому украинские власти вместе с решением острых текущих проблем стали задумываться над тем, как мы станем восстанавливать страну после победы над русскими захватчиками.

Президент Владимир Зеленский издал указ о создании Национального совета по восстановлению Украины, чтобы тот создал аналог «Плана Маршалла», использованный для возрождения Европы после разрушительной Второй мировой войны.

Как отметил глава государства, этот комплексный план должен предусматривать восстановление разрушенного хозяйства, модернизацию государственных структур и максимальное ускорение развития Украины.

«Речь идет не только об объеме физической работы – построить жилье, восстановить предприятия, завести новый бизнес, который будет работать на восстановление инфраструктуры и обновление экономических отношений в нашем государстве. Но и о переосмыслении того, как будет развиваться наша страна в дальнейшем. Какие отрасли могут стать основой роста после войны. Какие решения и ресурсы необходимы, чтобы увеличить уровень переработки в Украине и не торговать сырьем, как это было раньше», — заявил Зеленский.

Становимся частью Европы

Украинское правительство на уходящей неделе представило президенту первый вариант плана послевоенного восстановления и развития страны, который получил название «United24».

Как отметила первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, для разработки документа привлекались украинские экономисты и международные эксперты. Итогом стали десять ключевых принципов, на которых и будет основываться послевоенное восстановление Украины.

Прогнозируют, что полноценное вступление Украины в ЕС состоится в 2024 году/ фото УНИАН, Александр Синица

Большая часть этих принципов, так или иначе, подразумевает окончательную интеграцию Украины в европейскую экономику. К слову, в правительстве считают, что полноценное вступление нашей страны в Европейский Союз состоится уже в 2024 году, следствием чего станет полный доступ отечественных товаров к рынкам стран ЕС и государствам «Большой семёрки».

«Для наших товаров правительства этих стран должны отменить все квоты и импортные пошлины, в том числе защитные и антидемпинговые. Таким образом, украинские производители смогут свободно экспортировать свою продукцию на рынки, охватывающие 54 процента мировой экономики», — отметила Свириденко.

Эта перспектива тянет за собой необходимость обеспечения быстрой логистики, когда украинские товары будут поставляться в Европу не более чем за 72 часа.

«Из-за российской агрессии Украина имеет ограниченные логистические возможности. Понятно, что в будущем наши товары будут в основном двигаться именно на запад – в Европейский союз. Поэтому мы будем максимально расширять в направлении ЕС автомобильные переходы, пункты пропуска, увеличивать железнодорожную логистику через сухие порты и узлы перегрузки на узкие пути», — добавила она.

Разработчики плана делают большую ставку на экспорт продукции в тех отраслях, где у Украины и до войны было конкурентное преимущество. Речь идет о продовольствии и металлургии, но акцент делается на том, что это будет не сырьё, а товары с высокой долей добавленной стоимости.

«Основа нашей промышленной политики состоит в стимулировании дальнейшей переработки сырьевой продукции, которая затем пойдет на экспорт. Переработанная продукция стоит вдвое-втрое больше, чем сырье. Вдобавок это дает прирост рабочих мест внутри страны», — отмечает вице-премьер.

Стимулом для этого должны стать полное дерегулирование экономики и минимальное вмешательство государства в работу бизнеса.

Экономические приоритеты

Правительство понимает, что реализация этого амбициозного плана не будет возможной без увеличения энергетических мощностей Украины, и главенствующую роль в этом будет играть развитие атомной энергетики. Кроме того, среди приоритетов указывается и достижение энергетической независимости в среднесрочной перспективе.

Юлия Свириденко / фото president.gov.ua

«В рекордно короткий срок за три-пять лет нужно полностью обеспечить себя газом собственной добычи. Параллельно необходимо снизить энергозатраты нашей экономики с помощью программы термомодернизации. В отрасли нефтепродуктов нужно построить мощности по переработке, чтобы полностью покрыть собственные потребности», — отмечает Свириденко.

Среди прочего существенную часть горючего планируется производить с помощью активно развивающегося сельского хозяйства.

В правительстве также считают, что точкой роста для Украины должен стать современный и мощный военно-промышленный комплекс, который не только будет надёжной базой для обеспечения безопасности страны и ее граждан, но и поможет развивать аэрокосмические технологии.

«Поднимаем вопрос перед нашими западными партнерами о трансфере военных технологий, чтобы максимально быстро наладить производство всех основных видов вооружения. От противовоздушной обороны до бронетехники, ракет, стрелкового оружия, боеприпасов, самолетов и кораблей», — отметила первый вице-премьер Свириденко.

Кабинет министров планирует восстановить и максимально обновить транспортную и социальную инфраструктуру страны всего за два года с момента установления мира. При этом ключевым требованием прописано достижение локализации на уровне не менее 60 процентов. Речь идет о привлечении к восстановлению граждан Украины, наших предприятий и максимальном использовании отечественных ресурсов: стройматериалов, цемента, металла.

Источники финансирования

Сможет ли наша страна выполнить эту программу, во многом зависит от поиска надежных источников финансирования. Украине нужно найти не менее 1 трлн долларов, чтобы восстановить разрушенную оккупантами инфраструктуру и наладить работу экономики.

Одним из главных источников финансирования может стать Трастовый фонд / фото REUTERS

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко считает, что Украина уже сейчас может рассчитывать на получение порядка 400-500 млрд долларов. Это – активы российского Центробанка и активы ближайшего окружения российского кровавого диктатора Владимира Путина, на которые Европа и США наложили арест.

«Но все равно этого будет недостаточно, поэтому поиск дополнительных средств постоянно продолжается. Мы понимаем, что многие инвесторы подтвердили, что они будут заходить в Украину, но надо рассчитывать на контрибуции и репарации, которые мы будем получать от Российской Федерации», — сказал Устенко.

По словам Юлии Свириденко, проблему масштабного финансирования послевоенного восстановления Украины можно решить по аналогии с тем же «Планом Маршалла», когда правительство США по завершению Второй мировой войны выкупало специально эмитированные акции европейских компаний, чтобы дать им капитал для инвестиций в собственные производства в Европе. В случае с Украиной европейским и американским партнерам предложат обновленный подход.

«Правительства-партнеры могут выдать своим компаниям государственные гарантии для привлечения средств для инвестирования в Украину. Такие гарантии покроют страховые риски и позволят инвестировать в реализацию крупных промышленных проектов в Украине», — отметила она.

Одним из главных источников финансирования может стать Трастовый фонд, который намерен создать Евросоюз. Новую структуру планируют развивать по образцу фонда восстановления после COVID-19 для государств-членов ЕС. Через эту структуру будет осуществляться финансирование инвестиций и проведение украинских реформ.

Демократический мир желает помочь нашей стране быстрее вернуться к мирной жизни. Помимо человеческих чувств сострадания и поддержки в этом есть и прагматический интерес. Участие в крупных и престижных международных проектах восстановления украинских городов, инфраструктуры и других секторов нашей экономики даст западным компаниям возможность заработать и закрепит на перспективном украинском рынке.

Понимая сложность и комплексность задачи по определению приоритетов послевоенного восстановления, правительство Украины готово к значительной доработке стратегического плана «United24» с привлечением к этому процессу наших западных партнеров. Киев готов услышать мнение зарубежных друзей нашей страны.

Поводом для оптимизма является и то, что руководство Украины мыслит не только категориями сегодняшнего дня, а пытается заглянуть в будущее и определить там место нашего государства после победы над агрессивным соседом. Это поможет нам не терять времени и приступить к работе в первый же мирный день. И все мы надеемся, что он не за горами.

Дмитрий Шварц