В случае полномасштабного вторжения на украинскую территорию Россию ждут сокрушительные санкции, которые повергнут экономику страны в хаос. Тем не менее, глава Кремля намерен повысить ставки, чтобы добиться уступок от Соединенных Штатов.

Пока Запад пытается утихомирить Путина, как психотерапевт буйного пациента. Но закончится это тем, что российского диктатора будут бить. Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал российский социолог и политолог Игорь Эйдман. Далее приводим его прямую речь.

О возможности вторжения

Исходя из рационального анализа ситуации, Путин масштабное наступление на Украину сейчас развязать не может. Он к нему абсолютно не готов. В 2014 году для Кремля была более благоприятная ситуация – украинская армия была значительно слабее, не было серьезного вооружения, которое сейчас поставляют США и Турция, а в мире к тому моменту еще не сформировалась антипутинская коалиция. И если тогда он все-таки побоялся, сдрейфил, то сейчас Россия точно не готова к большой агрессии. Попытка развязать войну и вернуться к проекту «Малороссия» привела бы к краху путинского режима.

Видео дня

При этом нельзя исключать, что Путин болен, и эта болезнь может прогрессировать. Существует вероятность, что он уже совершенно оторвался от реальности и готов пойти на такое безумие, как крупное военное наступление на Украину. Но, как говорят: «дурак-то, дурак… а мыло не ест». Тем более, что глава Кремля демонстрировал, как и многие полубезумные диктаторы, мощный инстинкт самосохранения.

О последствиях российского вторжения

Российскую экономику можно ввести в состояние не просто кризиса, а хаоса, в течение дня. Отключение от SWIFT, санкции против энергетического сектора. Как результат – глобальное падение рубля, акций всех предприятий, отток инвестиций, прекращение международного сотрудничества и сделок. Уйдут все! Это можно сравнить с так называемым «черным вторником», который произошел в 1929 году. Экономике будет нанесен смертельный удар.

Дело в том, что российская экономика – это не автаркия. Когда Гитлер готовил Вторую мировую, он прежде всего взял курс на автаркию, то есть полную независимость от внешних рынков. Без этого страна не может противостоять другим крупным игрокам. В РФ такого нет и никогда не было. Все попытки Путина внедрить импортозамещение оказались жалким блефом.

О целях Путина

Встретившись с Путиным в июне, Джо Байден сделал очень плохое дело не только для Украины, но и для США. Он фактически поддался на кремлевский шантаж. А российский президент понял, что может таким образом чего-то добиваться от американцев.

Понимаете, это такой метод трудного подростка, который привлекает к себе внимание тем, что делает гадости и угрожает. Но летом Путин кроме встречи ничего больше не получил. Думаю, в этом все и дело. Поэтому он сказал: раз вы мне ничего не дали, никаких уступок, тогда я повторю этот эксперимент снова, с еще большим ажиотажем.

Но, конечно, ни на какие реальные уступки Вашингтон не пойдет. Американцы пытаются успокаивать Путина, как психотерапевт. Знаете, как подростка-хулигана: сначала его уговаривают и просят успокоиться, а после просто начинают бить. Вот Путин скоро и добьется того, что от этапа уговоров Запад перейдет к этапу битья ногами.

О помощи Запада

Помощь Украине в случае вторжения со стороны России будет – нет никаких сомнений. Причем поддержка будет мощная. Прежде всего, это поставки оружия со стороны США и Великобритании. Как это было во время начала Второй мировой – когда Штаты долго не вступали в войну, пока на них японцы не напали, но зато была большая программа военной и экономической помощи Великобритании. Я думаю, будет нечто похожее и сейчас в отношении Украины.