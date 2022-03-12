Рассказываем, какие зоомагазины работают в Украине даже в условиях войны

Корм для домашних животных: где купить во время войны / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

После того, как в Украине ввели военное положение, а Россия начала активные боевые действия против нашей страны, многие украинцы столкнулись с проблемой покупки продуктов питания для своих домашних питомцев.

«Сегодня» рассказывают, в каких зоомаркетах сейчас можно купить корм для своих кошек, собак и других домашних животных.

Купить товары можно в таких магазинах:

EuroZoo (Киев, Харьков);

ZooBonus Shop (Киев, Запорожье, Одесса, Черкассы, Львов, Чернигов);

EliteZoo (Киев);

интернет-зоомагазин Pethouse.uа;

Masterzoo (Харьков, Киев, село Щасливе, Винница, Житомир, Одесса, Полтава, Сумы, Запорожье, Львов, Хмельницкий, Кривой Рог, Днепр, Николаев);

ZooBoo (Киев);

«ЗооХата» (Борисполь);

интернет-магазин «ЗооХата» (Киев);

Rozetka ( Киев, Днепр, Запорожье, Борисполь, Винница, Івано-Франковск, Луцк, Львов, Одесса, Полтава, Ровне, Тернополь, Ужгород, Умань, Черкассы, Черновцы. Заказ и доставка товаров зависит от ситуации с боевыми действиями в конкретном регионе Украины).

Кроме этого, товары для животных можно купить в обычных супермаркетах, а именно:

Novus (Киев);

«Велика Кишеня» (Киев, Ужгород, Ровно, Івано-Франковск);

«Еко-Маркет» (Киев, Житомир, Винница, Хмельницкий, Ровно).

Отметим, что почти каждый зоомагазин работает без стабильного графика. Кроме того, в некоторых даже работающих магазинах может не быть необходимого товара. Поэтому украинцев просят уточнять наличие товара перед посещением конкретного магазина.

Наличка в супермаркетах

Из-за войны украинские банки потеряли возможность постоянно наполнять банкоматы, поэтому украинцам дали возможность получать наличные деньги в кассах супермаркетов.

Для этого нужно расплатиться за выбранный товар картой, ввести пинкод и попросить кассира снять с нее нужную сумму. Сумма снятия ограничена и варьируется от 500 до 6000 грн.

Итак, получить наличные можно в таких магазинах:

«АТБ-Маркет» (до 6000 грн);

«Сильпо» (до 6000 грн);

«Фора» (до 6000 грн);

FOZZY (до 6000 грн);

VARUS (до 6000 грн);

NOVUS (до 500 грн);

ROSHEN (до 500 грн);

ЛотОК (до 6000 грн);

Thrash! (до 6000 грн);

«Точка» (до 6000 грн),

«Сим23» (до 2000 грн);

«Сегодня» также писали, какую популярную услугу отключили украинские банки, и рассказали, что украинцам советуют не снимать гривню наличными при переезде за границу.