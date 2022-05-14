Министр иностранных дел Москвы заявил, что Запад объявил России «тотальную гибридную войну», и трудно предсказать, как долго она продлится.

Сергей Лавров сказал, что последствия войны на Украине будут ощущаться во всем мире.

Но говоря о санкциях против России, он предупредил, что «западные политики должны понять, что усилия по изоляции нашей страны тщетны».

Россия отключает подачу электроэнергии в Финляндию; Регион Грузия Россия и Украина проголосуют за слияние в прямом эфире

Он также обвинил западные страны в краже активов других стран и потере репутации надежных партнеров.

«В будущем мировая экономика будет американизирована», — сказал он в речи на 80-й день российской оккупации Украины.

«Мы сделали все возможное, чтобы избежать прямой конфронтации, но теперь, когда вызов брошен, мы, безусловно, его принимаем», — продолжил г-н Лавров.

«Мы не новички в барьерах: они всегда были в той или иной форме».

Его комментарии прозвучали после встречи министров иностранных дел G7 ранее в субботу, на которой две страны подписали заявление, в котором говорилось, что они продолжат оказывать экономическое давление на Россию.

Группа, в которую входят Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция и Италия, поддержала увеличение помощи и поставок оружия Украине и активизировала усилия по «прекращению зависимости от поставок энергоресурсов из России».

В совместном заявлении говорилось: «Мы подтверждаем нашу приверженность дальнейшему усилению экономического и политического давления на Россию и продолжению солидарной работы».

Путин предупредил Финляндию, что вступление в НАТО — это неправильно

Между тем президент России Владимир Путин предупредил финского лидера, что отказ от нейтралитета является «ошибкой», но угроз безопасности его столице Хельсинки нет.

В ответ Саули Ниинистё сказал Путину, что его требования не вступать в НАТО в связи с вторжением в Украину изменили ситуацию с безопасностью в Финляндии.

Прочитав телефонный разговор двух лидеров, президент Финляндии сказал: «Разговор был прямым и прямолинейным. Было важно избежать напряженности».

Российский Кремль охарактеризовал этот звонок как «открытый обмен мнениями» — дипломатический дискурс для в целом непростого разговора.

Подобный шаг ожидается от Швеции после инициативы Финляндии о членстве в НАТО.

Расширение НАТО станет ударом для г-на Путина, который, по его словам, развязал войну, пытаясь помешать продвижению коалиции на восток.

Источник