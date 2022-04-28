Цей матеріал також доступний українською

Российской агрессии не видно конца, поэтому Украине нужно готовиться к войне на истощение. Иными словами, это будет не только битва вооруженных сил, но и экономическое состязание

Статья предоставлена Вокс Украина

Как долго будет продолжаться война России против Украины? Российской агрессии не видно конца, поэтому Украине нужно готовиться к войне на истощение. Иными словами, это будет не только битва вооруженных сил, но и экономическое соревнование. Кто сможет закупить больше оружия? Кто лучше наладит поставки для армии? Кто имеет больше резервов?

Вторая мировая война длилась шесть лет, следовательно, может предложить несколько уроков того, как выиграть войну на истощение.

Действительно, после первых военных успехов шансы на победу стран Оси становились все меньше. Экономика всех союзников во Второй мировой войне совокупно была значительно больше, чем экономики государств Оси вместе взятые. С каждым днем войны рос разрыв в количестве танков, самолетов и боеприпасов, что увеличивало вероятность поражения Германии, Италии и Японии. С приближением последних дней войны немецкая и японская экономики были настолько искалечены и истощены, что не могли производить оружие или даже основные товары, такие как еда и топливо, что делало их поражение неизбежным.

Итак, какие уроки мы можем извлечь из Второй мировой?

Во-первых, война требует огромной мобилизации экономики. В разгар второй мировой войны расходы государств на армию составляли очень большую долю ВВП — 42% в США, 55% в Великобритании, 70% в Германии и 74% в Японии. Это значит, что личное потребление нужно было ограничить. Эта цель была достигнута посредством сочетания нескольких стратегий — от стимулирования сбережений (подробнее об этом ниже) до прямого запрета покупать товары для частного потребления. К примеру, в период между 1943 и 1945 годами американские потребители не могли покупать новые автомобили.

Во-вторых, хотя капиталистические страны сохранили рыночные экономики во время войны, правительство играло решающую роль в распределении ресурсов. Например, правительство США создало Совет по военному производству для координации производства, установления экономических приоритетов и рационального распределения ресурсов. Совет работал как орган центрального планирования — минимизировал дублирование усилий и траты ресурсов, координировал вопросы, связанные с логистикой и распределением ограниченных запасов и т. д. В общем, генералы решали, что нужно, а гражданский совет решал, как это обеспечить. То есть даже рыночная экономика стала достаточно централизованной, чтобы поддержать экономическую интеграцию (производство и цепи снабжения) в условиях сильного стресса.

Война на истощение с пустым бюджетом невозможна

В третьих, наиболее узкими местами были стратегические материалы. Всем странам пришлось бороться с нехваткой продовольствия, резины, нефти и других ключевых ресурсов. Неспособность Японии и Германии обеспечить поставки сырьевых материалов сделала их военные операции ограниченными, если не суицидальными (например, самый крупный японский линкор «Ямато» отправили в последний бой с запасом топлива в одну сторону). Что российские войска не слишком продвинулись в первые недели вторжения в Украину (у российской техники буквально закончилось горючее), подчеркивает важность материально-технического обеспечения. Однако создание и поддержка цепей снабжения необходимы и для экономики в целом. А ведь как экономика может работать без топлива?

В-четвертых, в противном случае происходили и государственные закупки. В целях обеспечения быстрых и стабильных поставок правительство США перешло от тендерных контрактов к прямым переговорам. Чтобы снизить риск инвестиций во время войны для бизнеса, правительство использовало контракты, предусматривающие оплату производственных издержек плюс премии (cost-plus contracts). Правительство отдавало большие, сложные заказы крупным фирмам, поскольку они имели больше организационного капитала и с большей вероятностью могли изготовить продукцию. Отметим, что соглашения субподряда были разрешены, однако правительство поощряло фирмы проводить закупки поближе к месту производства, чтобы минимизировать логистические расходы и сэкономить топливо. Массовое создание имело решающее значение для понижения издержек.

В-пятых, войны стоят очень дорого, а значит, должна быть надежная модель финансирования, которая будет поддерживать высокие темпы военной экономики. К примеру, в Украине подсчитали, что для поддержки военных действий и экономики стране нужно $5−7 млрд в месяц (около 40−50% месячного довоенного ВВП). В связи с огромными затратами на закупку оружия во время второй мировой войны правительства были вынуждены повысить налоги. Например, количество домохозяйств в США, уплачивавших налог на доходы, выросло с 4 миллионов в 1939 году до 50 миллионов в 1945 году. Кроме расширения налоговой базы администрация Рузвельта повысила налоговые ставки; при этом ставка для самых высоких уровней дохода достигала 90%. Однако даже этого колоссального увеличения налоговых поступлений оказалось недостаточно и фактически большинство войн не финансируются налогами (см. таблицу ниже). Федеральная резервная система (Центральный банк США) не только печатала деньги для непосредственного приобретения государственных долговых ценных бумаг, но и удерживала процентные ставки на низком уровне, чтобы минимизировать расходы на обслуживание государственного долга.

Финансирование войн Соединенными Штатами

доля расходов (%), которые финансировались за счет

прямых налогов

долга и сеньоража

Война за независимость

13,1

86,9

Война 1812 года

21,0

79,0

Война с Мексикой

41,8

58,2

Гражданская война в США (Север)

9,3

90,7

Гражданская война в США (Юг)

13,0

87,0

Испанско-американская война

66,0

34,0

Первая мировая война

24,0

76,0

Вторая мировая война

41,0

59,0

Корейская война

100,0

0,0

Источник: Lee Ohanian, 1997. «Macroeconomic Effects of War Finance в США: World War II и Korean War,» American Economic Review 87(1), ст. 23−40

Как в этом случае контролировать инфляцию и поддерживать высокий уровень производства? В своем известном эссе Как оплатить войну Кейнс высказал мнение, что лучшим решением по финансированию войны является решительное поощрение (а если нужно, то и принуждение) домохозяйств, особенно богатых и с высокими доходами, экономить и покупать государственные облигации. 85 миллионов американцев (из общей численности населения чуть меньше 140 миллионов) в период с 1941 по 1946 год приобрели государственные ценные бумаги на сумму 185 миллиардов долларов. Много людей (например, 95% работников компании General Motors) выбрали автоматические отчисления из своей зарплаты на покупку военных облигаций. Поэтому налоги оплачивались лишь около 40−50% расходов на войну, а остальные финансировались за счет долгов и дохода от эмиссии денег (сеньоража). Такой подход к сдерживанию частных расходов в сочетании с определенным контролем за ценами позволил правительству финансировать военные расходы без инфляции.

У Украины есть другие обстоятельства и время. К примеру, производственные мощности в любой части страны находятся под угрозой российских ракетных ударов. Значительная часть инфраструктуры разрушена или же она пока непригодна для использования (например, морские порты заблокированы). Это ограничивает возможность правительства собирать значительные суммы за счет налогов или переносить производство в безопасные места.

Позитивным моментом является то, что Украина имеет мощную поддержку со стороны союзников и получает вооружение, гуманитарную и финансовую помощь, следовательно, потребность во внутренней мобилизации ресурсов (в частности, печать денег) менее острой. Однако иностранная помощь не может являться постоянным источником финансирования военных расходов. Если страна хочет одержать победу в войне на истощение, отечественная экономика должна работать.

Очевидно, Украина не может слепо копировать каждую стратегию времен Второй мировой войны, но много уроков из того времени (мобилизация, централизация, сосредоточенность на защите снабжения и производственных линий, массовое производство и т. д.) все еще остаются актуальными. Кроме того, правительству следует серьезно задуматься над возвратом налогов, которые оно отменило после начала войны. Война на истощение с пустым бюджетом невозможна.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Подписаться на ежедневную email-рассылку

материалов раздела Мнения

Дайджест авторских взглядов по наиболее острым вопросам Каждый вторник

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.