Ущерб от климатических изменений для мировой экономики к 2049 году может составить 38 триллионов долларов в год.

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К такому выводу пришли ученые Потсдамского института исследований климатического влияния. Результаты исследования опубликовал журнал Nature.

Таким образом мировая экономика

рискует сократиться на 19%. Убытки в шесть раз превышают затраты на снижение темпов роста глобального потепления. При этом основную угрозу несет не медленный рост температуры на Земле, а природные катаклизмы — лесные пожары и ураганы.

Изменения климата грозят экономическими проблемами не только правительствам стран и крупным компаниям, но и отдельным людям, указали специалисты. С наиболее серьезными проблемами столкнутся страны Африки и Южной Азии.

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