Ущерб от климатических изменений для мировой экономики к 2049 году может составить 38 триллионов долларов в год.
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К такому выводу пришли ученые Потсдамского института исследований климатического влияния. Результаты исследования опубликовал журнал Nature.
Таким образом мировая экономика
Изменения климата грозят экономическими проблемами не только правительствам стран и крупным компаниям, но и отдельным людям, указали специалисты. С наиболее серьезными проблемами столкнутся страны Африки и Южной Азии.