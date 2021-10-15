Business Insider выяснил у фондовых менеджеров и финансовых аналитиков, какие отрасли экономики выглядят наиболее перспективными.

Цифровые платежи. Рост популярности интернет-покупок приближает человечество к отказу от наличных. Это серьезный стимул для компаний, которые проводят цифровые платежи.

Возобновляемые источники энергии. В последнее время вопросы экологии и сохранения природы становятся все актуальнее.

Технологии. Переход на удаленную работу усилил позиции владельцев облачных сервисов, а также производителей оборудования и чипов для серверов.

Автоматизация/робототехника. Автоматизация облегчает работу и домашнюю жизнь. И пандемия только ускоряет тренд использования робототехники.

Электронная коммерция. Закрытие многих магазинов и длинные очереди в супермаркетах в период изоляции повысили популярность онлайн-торговли.

Электрокары. Изменение климата и проблема чистоты воздуха вызывает рост популярности электромобилей.

Здравоохранение. Это огромный бизнес. Именно этот сектор должен решить множество проблем современности – от создания вакцины против коронавируса до поддержки стареющих обществ.

Добыча сырья. На первый взгляд шахтеры связаны со старой экономикой. Но для создания новых материалов, которые позволят сократить выбросы углерода, понадобится сырье, и здесь не обойтись без добывающих компаний.

Коммунальные услуги. Поскольку во время изоляции все больше людей переходят на работу из дому, спрос на коммунальные услуги будет только увеличиваться.