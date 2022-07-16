Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Как известно конституционная реформа является одной из основных гарантий соблюдения прав и интересов, как граждан, так и общества в целом. При этом реформы, проводимые как в рамках Стратегии действий, так и Стратегии развития на 2022-2026 годы, в том числе в сфере осуществления взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной внешней политики способствуют дальнейшему укреплению мира и стабильности не только в Узбекистане, но и регионе в целом.

О важности и необходимости конституционных поправок, отражающих принципы дружественной и миролюбивой внешней политики со всеми государствами, рассуждает доктор философских наук, профессор Джавакова Каринэ Владимировна.

Узбекистан, как равноправный субъект международных отношений, проводит активную внешнюю политику на региональном и глобальном уровнях, развивает взаимовыгодные отношения с зарубежными партнерами. Это признается международными экспертами и наблюдателями.

Республика Узбекистан была и остается приверженной принципам миролюбивой политики. Внешняя политика

Узбекистана базируется на следующих принципах: верховенство национально-государственных интересов при всемерном учете взаимных интересов; равноправие и взаимная выгода, невмешательство во внутренние дела других государств; открытость для сотрудничества вне зависимости от идеологических воззрений, приверженность общечеловеческим ценностям, сохранению мира и безопасности; приоритет норм международного права перед внутри государственным правом; развитие внешних связей как на основе двухсторонних, так и многосторонних соглашений.

Одной из основных задач внешнеполитической деятельности Узбекистана является формирование вокруг страны пояса мира, стабильности и безопасности. В этой связи, главным приоритетом внешнеполитического направления обозначено развитие и укрепление дружественных, добрососедских и взаимовыгодных связей с нашими соседями – государствами Центральной Азии.

Именно в последние годы, благодаря инициативам Главы государства, которые были активно поддержаны руководителями соседних стран, между президентами укрепился политический диалог и личное доверие, налажены Консультативные встречи глав государств Центральной Азии. Это позволило вывести на качественно новый уровень отношения сотрудничества Узбекистана со странами Центрально-Азиатского региона. К примеру, по итогам 2020 года, несмотря на глобальную пандемию, общий товарооборот Узбекистана со странами Центральной Азии составил 5 миллиардов долларов. Улучшение торгово-экономических отношений между странами Центральной Азии в целом способствовало повышению инвестиционной привлекательности региона.

Важно отметить, что в результате дружественной и миролюбивой, открытой и продуманной политики Узбекистана в отношении стран Центральной Азии за последние годы были решены такие сложные и запутанные проблемы, как водопользование, делимитация и демаркация государственных границ между Узбекистаном и соседними странами, использование транспортных коммуникаций, пересечение государственных границ. Если пять лет назад узбекско-кыргызскую государственную границу пересекали 200-300 человек в день, то до ограничений, введенных под влиянием глобальной пандемии, этот показатель достигал 30 тысяч человек в день, а узбекско-таджикскую границу пересекали 20 тысяч граждан в день.

Даже в условиях глобальной пандемии государства региона оказывали друг другу взаимную социальную помощь и поддержку — обменивались информацией и опытом в области медицины, было налажено бесперебойное передвижение грузов на границах. Так, Узбекистан неоднократно направлял гуманитарную помощь в Казахстан, Киргизию и Таджикистан. В ответ наши соседи – Кыргызстан и Таджикистан, оказали гуманитарную помощь для восстановления Сардобинского водохранилища.

Несомненно, все это позволило снизить уровень заболеваемости и смертности от коронавируса в регионе по сравнению с другими странами мира.

На основе партнерских и дружественных отношений установлены новые форматы взаимодействия между регионом и крупными государствами, что приводит к повышению геополитического и экономического значения Центральной Азии.

В настоящее время основной целью внешнеполитической стратегии Узбекистана остается обеспечение динамичного и устойчивого политического, социально-экономического, светского и демократического развития страны. И Узбекистан, как единственное государство в регионе, которое граничит со всеми странами Центральной Азии, важнейшей задачей определяет дальнейшее укрепление отношений добрососедства и стратегического партнерства, прежде всего со странами Центральной Азии. В целом, внешнеполитическая стратегия Узбекистана отражает одну из ключевых мировых тенденций: превращение регионального сотрудничества в фактор экономического роста, модернизации и устойчивого развития государств, укрепления готовности отвечать на вызовы современности. При этом усиливается партнерство и взаимовыгодное сотрудничество со всеми зарубежными странами, особенно в сферах торговли, инвестиций, развития транспортно-коммуникационных связей.

Сегодня в условиях геополитической напряженности в мире, когда доверие между странами и народами является важнейшим условием обеспечения безопасности и устойчивого развития, следует выводить двусторонние и региональные связи Узбекистана со странами Центральной Азии на более высокий уровень и совместно решать существующие препятствия на пути укрепления добрососедских отношений. Ведь на основе дружбы, взаимопонимания и миролюбия мы обеспечим стабильность и сплоченность государств Центральной Азии, которые будут способствовать благосостоянию народа, повышению инвестиционной привлекательности региона, созданию широких возможностей для сотрудничества с государствами-партнерами и инвесторами.

Именно в силу данных обстоятельств закрепление в Основном законе поправок к статье 17 «Узбекистан проводит дружественную и миролюбивую внешнюю политику со всеми государствами» — является важным и необходимым. Ведь современные перемены, преобразования нашей жизни, происходящие в рамках Стратегии действий и Стратегии развития должны осуществляться в гармоничной взаимосвязи с Основным законом, на основе прочной законодательной базы.