Обезьянья оспа может грозить миру новой волной пандемии. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране уже выявлено более 6,6 тыс. случаев заражения этим вирусом, что заставило власти объявили чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения. Как это отразится на фондовом рынке, разобрался инвестиционный аналитик из «Фридом Финанс Украина» Роман Калиновский.

Минфин повысил ставки по краткосрочным облигациям

На аукционе 9 августа Министерство финансов Украины разместило военные облигации на более 3,4 млрд грн (в эквиваленте).

Держатели ВВП-варрантов Украины одобрили предложение о реструктуризации

Держатели примерно 91% условной стоимости ВВП-варрантов Украины согласились на предложение украинского правительства об отсрочке выплат и пересмотре условий по этим ценным бумагам.

Выплаты за ОВГЗ на 40,4 миллиарда выше привлечений на аукционах — НБУ

Объем уплаченных правительством средств по погашениям внутренних долговых инструментов на 40 372,9 млн грн превышает объем привлеченных средств в государственный бюджет на аукционах по продаже ОВГЗ.

Часть кредиторов Нафтогаза не согласились с предложением по реструктуризации

Скорректированное предложение НАК «Нафтогаз Украины» по еврооблигациям не нашло поддержки у владельцев еврооблигаций, считающих компанию устойчивым бизнесом. Об этом заявила представитель группы держателей ценных бумаг юридическая фирма Dechert.

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