11:04, сегодняАвтор: Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus

В минувшем году республика достигла рекордного за последние 17 лет экономического роста.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил правительству обеспечить в 2022 году рост экономики на уровне не менее 8%, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе расширенного заседания, которое состоялось 20 января, он отметил необходимость эффективного использования всех мощностей и возможностей с целью достижения поставленных задач, формирования финансовых ресурсов, нацеленных на развитие, обеспечения многовекторности экономики, расширения процесса цифровизации, внедрения «зеленой экономики» и обеспечения в 2022 году темпов экономического роста страны на уровне не менее 8%.

Премьер-министр страны Кохир Расулзода в ходе выступления об итогах социально-экономического развития отметил, что «несмотря на сложную ситуацию из-за распространения Covid-19, ограничившего финансовое положение стран торговых партнеров и импорт товаров, в 2021 году была обеспечена тенденция роста внешней торговли. Принятые правительством страны меры позволили увеличить внешнеторговый оборот в отчетном периоде по сравнению с 2020 годом на 39,5%».

По словам премьер-министра Таджикистана, в минувшем году валовой внутренний продукт (ВВП) достиг 98,9 миллиарда сомони (около $8,6 млрд), а темп его роста составил 9,2%.

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Главными драйверами роста экономики в прошлом году, как и ранее, являлись сельское хозяйство и промышленность, которые обеспечили более 40% ВВП республики.

Если верить официальным цифрам, Таджикистан достиг в минувшем году наиболее высокого экономического роста после 2004 года, когда он составил 10,3%.

Между тем, аналитики Всемирного банка в своем новом докладе, который был опубликован на прошлой неделе, прогнозируют резкое замедление роста экономики Таджикистана в 2022 и 2023 годах – 5,5% и 4,5%, соответственно.

«После интенсивного подъема в 2021 году мировая экономика вступает в период явного замедления на фоне новых угроз распространения очередных штаммов COVID-19, а также роста инфляции, задолженности и неравенства в доходах, что может поставить под удар восстановление в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах», — говорится в докладе.

Более оптимистичными являются прогнозы специалистов Евразийского банка развития, которые предрекают экономике республики в наступившем году рост на уровне 7,9%.

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