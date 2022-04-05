Тбилиси безрезультатно добивается от Киева выдачи грузинских преступников, «заповедником» которых стала Украина, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани, возглавлявшая Министерство юстиции Грузии в период с 2012 по 2020 годы.

«Украина еще во время моего пребывания на посту министра юстиции стала заповедником сбежавших из Грузии преступников. Я бы пожелала, чтобы правительство Украины не верило рассказам этих преступников и сотрудничало бы не со сбежавшей от нас радикальной оппозицией, а с правительством Грузии».

Она ответила на заявления вице-премьера Украины Ирины Верещук, что в настоящее время грузинские границы хорошо контролируются, и любой товар (военный или двойного назначения), попавший под ограничения, «не обошелся бы без строгого таможенного мониторинга», а обвинения в якобы контрабанде санкционных товаров — ложь.

Накануне Верещук говорила, что Россия и Грузия якобы проводят переговоры о «контрабандном пути» для перевозки оружия.

Как писал Ruposters, вице-спикер грузинского парламента Георгий Кахиани называл эти заявления оскорбительными и не соответствующими действительности.