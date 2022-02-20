«По его словам, введение высоких рентных ставок — до 74%, которое сейчас рассматривают народные избранники — губительно для отрасли в период энергокризиса, ведь цены на природный газ останутся высокими еще год-два», — сообщает издание.

По оценкам ETG, в случае повышения ренты произойдет сокращение добычи природного газа на уже действующих украинских скважинах на 7-10%.

Иностранные инвестиции в газодобычу могут быть заморожены, предложение украинского газа на внутреннем рынке уменьшится, экономика Украины

снизит свою конкурентоспособность по сравнению с соседними европейскими экономиками, где правительства уменьшают зависимость от энергоносителей и контролируют инфляцию вследствие бюджетной поддержки и снижение налогового давления на граждан и

Высокие рентные ставки, по его мнению, сильнее всего ударят по сектору государственной добычи и сдержат коммерческую добычу, которая до этого ежегодно увеличивалась.

Напомним, ранее Ассоциация газодобывающих компаний заявляла, что инициатива об увеличении ренты на добычу газа ставит под угрозу энергетическую безопасность страны и сделает Украину зависимой от импорта, в частности из России.