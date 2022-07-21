Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал, как поменялись спортсмены после вторжения РФ.

– Многие спортсмены, которые были вне политики еще до начала полномасштабной войны, они стали в политике, показали свою четкую позицию. Примеров много. Многие стали исправляться, стали делать на пользу, показывать свою четкую позицию.

– Многие спортсмены являются офицерами вооруженных сил. Ты тоже?

– Я член ЦСКА. Но я не военнослужащий. Я студент, только окончил магистратуру.

– Но каждый спортсмен должен быть в силовых структурах?

– Нет, не должен. Это не обязанность. Ты не обязан ни перед кем, что если спортсмен – то военнослужащий. Это выбор каждого.

— Это хорошая тенденция – милитаризовать спорт?

– На самом деле с какой-то стороны это хорошо. Мы говорили о проблематике, что спортсмены по окончании карьеры не знают, что делать. И это неплохая область, в которой можно продолжать свою жизнь после карьеры.

Думаю, это не хорошо и не плохо. Это нормально. Почему нет? – сказал Гераскевич.