Первому вице-президенту и вице-президентам Азербайджана выдадут пожизненные дипломатические паспорта. Об этом сообщается на официальном сайте президента Азербайджана, пишет «Спутник-Азербайджан».

Этот вопрос нашел свое отражение в подписанных президентом Ильхамом Алиевым указе «О внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О паспортах», «О государственной службе», «О дипломатической службе» и Налоговый кодекс Азербайджанской Республики».

Согласно изменениям, первый вице-президент и вице-президенты Азербайджанской Республики получат дипломатические паспорта в министерстве иностранных дел не позднее, чем через 15 дней после начала исполнения своих обязанностей.

Диппаспорт выдается различным категориям должностных лиц, в том числе президенту, депутатам, председателю Счетной палаты, его замам и аудиторам, членам Кабинета министров, судьям Конституционного и Верховного суда, судье от страны в Европейском суде по правам человека, председателям некоторых судебных органов, Генпрокурору и его заместителям, главе Центробанка с замами, а также в некоторых случаях членам их семей и другим.

Документ обычно выдается на срок в пять лет или на время исполнения обязанностей. Однако президент, бывшие президенты и их супруги, спикер парламента, премьер-министр, глава Конституцинного суда, министр иностранных дел получают его пожизненно.