Юлия Бородай, которая ранее занимала в банке пост вице-президента, директора по персоналу, приняла решение продолжить карьеру в другой компании.

Почта Банк назначил Елену Логинову вице-президентом, директором по персоналу. На этой должности она сменила Юлию Бородай, которая покинула компанию.

Елена Логинова будет отвечать за формирование HR-стратегии банка, включая такие направления, как компенсации и льготы, обучение и развитие сотрудников, подбор персонала, а также организационное развитие.

Ранее Елена Логинова работала в качестве старшего вице-президента, директора департамента по работе с персоналом и блока «Корпоративные службы» банка «Ренессанс Кредит». Также она курировала разработку стратегии службы дистанционных продаж и обслуживания клиентов, клиентоцентричную трансформацию банка, управляла кросс-функциональными проектами по внедрению чата и чат-бота, роботизации телемаркетинга и построению курьерского канала.

Также Елена Логинова работала в Группе UniCredit, где прошла путь от руководителя отдела по подбору персонала до HR бизнес-партнера, где возглавляла блоки розничного, корпоративного и инвестиционного бизнеса

, Private Banking. Окончила Московский государственный университет коммерции по специальности «Мировая экономика», а также Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Эффективный HR менеджмент».





Источник