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2022: Запуск сервиса оформления рассрочки онлайн

3 февраля 2022 года Visa в России запустила сервис для быстрого и удобного оформления рассрочки онлайн.

Сервис Visa призван упростить процедуру оформления рассрочки, экономя время покупателей и ресурсы продавцов и банков с помощью единой интеграции на основе технологий API. Непосредственно в момент онлайн-покупки и без дополнительного обращения в банк покупатель может оформить рассрочку без заявок и заполнения дополнительных документов.

Этот сервис открывает больше опций для оплаты, позволяя разделить стоимость покупки на более мелкие равные платежи в течение определенного периода времени. После ввода реквизитов карты на платежной странице покупателю предлагается опция программы рассрочки, при нажатии на которую он получит предложение по рассрочке и сможет выбрать ее срок. После выбора клиента стоимость покупки разделится на равные части, а условия предоставления рассрочки отобразятся на странице с подтверждением оплаты.

Visa обеспечивает большой охват и задействует широкий круг поставщиков технологий, чтобы способствовать распространению данного сервиса среди продавцов по всему региону и гарантировать простоту внедрения решений. Эквайеры в сети Visa могут активировать онлайн-рассрочку для любой из своих розничных сетей, принимающих Visa.



Для того чтобы обеспечить возможность оплаты в рассрочку на рынках Visa предоставляет технологии и предлагает партнерские отношения участникам своей сети. Разрабатывая свои продукты и платежные решения, мы в первую очередь ориентируемся на стремление банков и ритейлеров обеспечить максимально понятный и удобный сервис для конечного потребителя. Именно поэтому мы помогаем партнерам удовлетворить спрос с помощью решений рассрочки как для офлайн покупок в магазинах, так и в электронной коммерции, – отметил Юрий Топунов, вице-президент и руководитель департамента продуктов Visa в России.



