Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью изданию Forbes. Он отметил, что по контракту между двумя странами, цена на российский газ для Венгрии в разы ниже, чем для остальных государств Евросоюза, и это не просто так.

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Коррупционный газовый контракт между Россией и Венгрией

Галущенко подчеркнул, что низкая цена на российский газ для Венгрии является элементом влияния, требующим определенных действий от получающей такой бонус стороны.

К примеру, не пускать Украину в НАТО. Разве это не коррупция? То же было с Украиной. Россия дала скидку на газ, а мы продлили срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму. Что это, если не коррупция?

– подчеркнул министр.

Вместе с тем, по словам чиновника, Венгрия не может делать то, что ей вздумается, находясь в составе ЕС – страна должна выполнять коллегиальные решения Евросоюза. По мнению Галущенко, было бы честно, если бы Венгрия в этой ситуации не смогла рассчитывать на деньги, программы и возможности, которые ей дает членство в Евросоюзе.

Министр энергетики Украины признал, что выход из этой ситуации для Венгрии будет проблемным, и венгерское правительство может колебаться именно из-за возможных последствий отказа от коррупционного газового контракта с Россией.

Они говорят, что у них поднимутся платежки. Да, действительно, возможно, цены вырастут. И политики должны объяснять избирателям, почему выросли цены. Это бремя, которое они не хотят на себя брать. Но не нужно снимать со счетов коррупцию как явление. Поверьте, в некоторых странах ЕС, к сожалению, тоже есть коррупция,

– заметил Галущенко.

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