Агрегатор упаковок «Муул» привлек инвестиции от Венчурного фонда Самарской области за 5,26% компании. В раунде участвовала также группа частных инвесторов, общая сумма сделки не раскрывается.

Венчурный фонд Самарской области создан по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в конце 2017 года. Фонд инвестирует до 20 млн рублей в стартапы ранних стадий. В 2021 году организация стала лауреатом Национальной премии «Венчурный инвестор», в номинации «Лучший венчурный инвестор в регионы». По поручению губернатора Дмитрия Азарова, в Самарской области активно реализуется нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», создаются условия для успешного развития бизнеса.

Сервис «Муул» помогает предприятиям в сфере электронной торговли подобрать и произвести качественную упаковку для своих товаров в короткие сроки. «Муул» агрегирует базу производителей-поставщиков, предлагая подходящее решение по цене, срокам производства и логистике. Предпринимателю достаточно зайти на сайт muul.ru, выбрать подходящий стиль упаковки, ввести нужные размеры, указать количество и адрес доставки. Сервис подберет оптимальную цену, найдет производителя, проконтролирует производство и доставит заказ точно в срок до офиса, дома или ближайшего пункта выдачи заказов. Предприниматели могут сфокусироваться на продажах товаров, все проблемы с упаковкой «Муул» возьмет на себя.

«Инвестируя в стартапы, реализующие современные и актуальные проекты, Венчурный фонд Самарской области инвестирует в реальный сектор экономики. Часто подобные онлайн-сервисы не только помогают малому бизнесу

, но и позволяют крупным производителям получить доступ к клиентам по всей стране, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Опытная команда Фонда тщательно анализирует проекты и инвестирует только в перспективные, жизнеспособные идеи. Некоторые из поддержанных стартапов стали востребованы не только в нашей стране, но и вышли на международный рынок. Получить инвестиции фонда можно только при условии регистрации юридического лица в Самарской области».

По прогнозам аналитиков Data Insight, в ближайшие годы электронная коммерция в нашей стране продолжит развиваться опережающими темпами и к 2024 году вырастет на 34%. Основным локомотивом роста является сегмент маркетплейсов с ростом в 2 раза в год. Малый и средний бизнес

на волне роста конкуренции будет вынужден искать пути дифференциации своего продукта и бренда среди других компаний. Один из таких путей — это брендирование упаковки.

Кроме того, производство коробок под размер товара — мировой тренд упаковки. Увеличение затрат на логистику требует от предпринимателей более осознанного поведения. Сегодня в каждой отправляемой коробке содержится до 40% пустоты, кастомизация размеров сможет значительно сократить траты на отправках и хранении, сократит производство дополнительных «мусорных» материалов и повреждений продукции, что по статистике, является важным фактором при первом контакте клиентов с брендом и дальнейших повторных сделках.

«У малого бизнеса всегда ограничены ресурсы, как финансы, так и время. Подбор индивидуального размера и стиля упаковки товара, контроль производства, логистика — все это долгий и нерентабельный процесс. Мы верим в успех компании «Муул», поскольку их сервис помогает предпринимателям сократить затраты на отправку и хранение, а также расходы на материалы, таким образом, кастомизация упаковки — это пример сотрудничества, от которого выигрывают все», — рассказала Елена Пожарнова, управляющий партнер Венчурного фонда Самарской области.