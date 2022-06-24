Министр бизнеса и энергетики Великобритании Кваси Квартенга выступил на конференции Second Century London Conference и прокомментировал позицию страны по ситуации на энергетическом рынке.

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Великобритания выбирает энергонезависимость

Министр сообщил, что Великобритания уменьшила объемы импорта газа из России на 75% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Что касается нефти, то ситуация следующая – британский импорт упал вдвое. В последний раз страна получила партию сжиженного природного газа еще 2 марта 2022 года и до конца текущего года официальный Лондон не имеет в планах покупать ископаемое топливо у государства-агрессора.

Кваси Квартенг добавил, что жестокая война в Украине, которую развязал Путин, оказывает существенное влияние на гуманитарную ситуацию на глобальном уровне, а также приводит к увеличению расходов на следующие сектора:

энергетика,

безопасность.

Чиновник из Британии подчеркнул, что причиной существующего газового кризиса является не только война. Он напомнил, что мировая экономика

Динамика на рынке и планы

восстанавливается от двух лет пандемии, так что спрос стремительно идет вверх и закономерно, что цены на газ идут вверх.

По словам министра, в целом страны Европы и за рубежом сталкиваются с одинаковыми проблемами и ни одна страна от этого не застрахована. Например, в Германии работают над возобновлением работы угольных электростанций, а во Франции призывают домохозяйства отдавать предпочтение душу, а не ванне.

Хотя Великобритания получает очень мало газа из России, мы все уязвимы к газовым рынкам, которые мы не в состоянии контролировать,

– отметил чиновник.

Министр бизнеса и энергетики Великобритании также подчеркнул, что несмотря на мощные санкции, государство-агрессор все еще способно использовать свой контроль в секторе газоснабжения. По его словам, страны Европы больше не могут продолжать жить в таких условиях.

К теме! На момент создания этого материала стоимость двух самых известных марок нефти Brent и WTI колеблется на уровне 113,54 и 108,16 доллара за баррель соответственно, согласно данным Bloomberg. В то время как цена природного газа составляет 6,29 доллара за британскую тепловую единицу.

Чиновник добавил, что пандемия и военное вторжение России стали причиной масштабной нагрузки на энергетическую систему Британии. Эта ситуация свидетельствует о том, что им нужно в полной мере минимизировать зависимость от рынка газа, который достаточно нестабильный. По его словам, этот план реально претворить в жизнь при условии отказа от газа в долгосрочной перспективе.

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