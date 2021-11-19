19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индустриальный парк «Великий камень» будет представлен на Белорусском инвестиционном форуме, который пройдет 22 ноября в Дубае в рамках Национального дня Беларуси на ЭКСПО-2020, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.

В числе участников — топ-менеджеры крупных компаний, международные эксперты, представители государственных организаций из ОАЭ, Турции, Пакистана, Египта, Катара, Омана и других стран. Организатор форума — Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси.

Руководство администрации парка расскажет об условиях ведения бизнеса в «Великом камне», основных льготах и преференциях, предусмотренных для резидентов и инвесторов, инфраструктуре, центре «Одна станция» и перспективах развития проекта.

Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» — особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления — машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-