Япония когда-то была экономическим центром, которому завидовала большая часть мира. Но сейчас в Токио существует глубокая обеспокоенность тем, что экономики Китая и Германии уже превзошли Японию – и что Индия сделает это в следующем году, пишут СМИ.

Заявление о том, что Индия обгонит Японию по номинальному валовому внутреннему продукту в долларовом выражении в 2025 году, шокировало Токио. До 2010 года Япония была домом для второй по величине экономики мира, но сейчас она находится на грани сползания на пятое место.

В оценках, опубликованных в конце апреля, Международный валютный фонд указал, что номинальный ВВП Индии достигнет $4,34 трлн (4,03 трлн евро) в 2025 году, превысив показатель Японии — $4,31 трлн. Ожидаемое время выхода Индии на четвертое место приходится на год раньше, чем последняя оценка МВФ, во многом из-за слабости японской иены.

Снижение мировых экономических показателей Японии последовало за подтверждением правительством того, что в 2023 году страна отстала от Германии.

Шок от того, что Индия, вероятно, обгонит Японию в следующем году, сравним с 2010 годом, когда оживленный Китай заменил Японию в качестве второй по величине экономики мира.

«Для Японии это очень большая проблема, но мало кто говорит об этом открыто, потому что это неловко и очень трудно решить», — сказал Мартин Шульц, главный экономист по вопросам политики подразделения Global Market Intelligence Unit компании Fujitsu.

Внедрение «абэномики»

Проблемы, с которыми столкнулась нация, признал Синдзо Абэ, когда стал премьер-министром в 2012 году и объявил о масштабных планах по ускорению экономического роста Японии, получивших название «абэномика», сказал Шульц.

И хотя две из «трех стрел» – смягчение денежно-кредитной политики со стороны Банка Японии и бюджетное стимулирование посредством государственных расходов – имели хороший успех, третья стрела – структурные реформы – не оправдала ожиданий.

«Вся идея абэномики заключалась в стимулировании роста бизнеса, но структурные реформы также были необходимы для повышения производительности, — говорит Шульц. Но это очень сложно сделать в стране, которая стареет и где существует сопротивление переменам и цифровизации, а люди, которые долгое время находились на одних должностях, просто предпочитают старые пути».

Как и везде, пандемия COVID-19 и война России в Украине оказали влияние на экономику Японии, которое ощущается до сих пор. Но другие индикаторы указывают на более острую проблему.

Организация экономического сотрудничества и развития оказала новое давление на Токио, опубликовав 2 мая свой последний доклад о перспективах глобального экономического роста.

В то время как ОЭСР прогнозирует рост в 3,1% для мира в целом по сравнению с 2,9% в своем февральском отчете и предполагает, что и США, и Китай превзойдут предыдущие прогнозы, парижская организация сократила вероятный рост Японии с 1%, по прогнозам тремя месяцами ранее, всего лишь до 0,5%.

Развитые страны против развивающихся рынков

Некоторые экономические проблемы Японии могут быть связаны с тремя «потерянными десятилетиями» застойного экономического роста, считает Наоми Финк, управляющий директор Nikko Asset Management в Токио.

«И США, и Япония являются развитыми рынками, и нельзя ожидать, что они будут расти так же быстро, как развивающиеся рынки, такие как Китай и Индия, где средний класс занимает все большую долю ВВП, инфраструктуру еще предстоит построить, и, в целом, еще предстоит мобилизовать большой объем капитала», — сказала она DW.

«Для развитых стран вполне нормально расти медленнее, чем развивающиеся рынки — им нужно меньше расти, прежде чем они достигнут равновесия роста, у них обычно стареет население, даже с некоторой степенью внутренней миграции», — добавила Финк.

По ее словам, ключом к будущему росту в Японии будут инвестиции в рост производительности — технологии, человеческий капитал, улучшение бизнес-процессов, поскольку рост населения не останется основным драйвером экономического роста.

Япония не смогла сравниться с Индией по инвестициям в инфраструктуру и быстро растущий средний класс, добавляет Финк, в то время как Германия превзошла Японию главным образом из-за резкого падения курса иены по отношению к евро — на 40% за последние 12 лет, что привело к снижению реального обменного курса фактически до 50-летнего минимума.

Йена – величайший вызов

Слабая йена, возможно, является самой большой проблемой японского правительства на данный момент, говорит Шульц, о чем свидетельствуют две очевидные рыночные интервенции в апреле, которые были попыткой поддержать валюту.

«Йена становится серьезной проблемой, и если в прошлом, если бы правительства ничего не предприняли, она бы восстановилась, в этот раз этого не происходит», — говорит эксперт. Рыночное вмешательство было «бесполезным», подчеркивает он, и останется таковым до тех пор, пока процентные ставки остаются статичными.

Решение, отмечает Шульц, заключается в том, чтобы Банк Японии принял более жесткую денежно-кредитную политику, а нация сосредоточилась на повышении производительности.

«Осторожный оптимизм»

Финк также с осторожным оптимизмом смотрит на возможность появления улучшений на горизонте.

«Я ожидаю, что Япония преодолеет низкую планку потенциального роста, но мы не можем ожидать, что развитые экономики будут расти так же быстро, как развивающиеся — говорит она. — Я думаю, что главная цель Японии – не добиться номинального роста любой ценой, а навсегда победить дефляцию и увеличить свой нынешний низкий потенциальный рост».

По словам Финк, ряд уже реализованных инициатив — изменение практики корпоративного управления, поощрение более широкого участия рабочей силы для уменьшения давления нехватки квалифицированной рабочей силы и разработка политики, способствующей развитию человеческого капитала — окупятся.

«Уже есть некоторые хорошие признаки того, что это происходит», — добавила она, указав на инвестиционное поведение компаний в ответ на нехватку рабочей силы, особенно в форме повышения заработной платы этой весной, что, по мнению эксперта, может оказать некоторое положительное влияние на остальную часть экономики.

Источник